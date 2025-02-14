من قلب التاريخ والحضارة.. كأس العالم للأندية في حضن الأهلي بالأقصر

أعلن الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن وصول وفد النادي إلى الأقصر، استعدادا لحفل الكشف عن تصميم الاستاد، من داخل معبد حتشبسوت.

يقيم النادي الأهلي إحتفالية كبري مساء اليوم بمحافظة الأقصر بمعبد حتشبسوت، وذلك إحتفالا بالنسخة الأصلية من كأس العالم والتي وصلت مصر يوم الثلاثاء الماضي.

الأهلي يحتفل بكأس العالم للأندية

تم اختيار معبد حتشبسوت بالدير البحري لإقامة الاحتفال، لما يمثله هذا المعبد من أهمية تاريخية وحضارية لمصر.

من المتوقع أن يشهد الحفل حضور شخصيات بارزة من عالم الرياضة والسياسة، أبرزهم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، بالإضافة إلى رؤساء سابقين للنادي الأهلي.

وكان قد تم إعداد برنامج خاص لهذا الحدث، تضمن جولة ترويجية للكأس في العديد من الأماكن الأثرية والسياحية في مصر، مثل الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

وقام لاعبو الأهلي بالتقاط صور تذكارية مع كأس العالم للأندية في استاد التتش.