أحرف ما أنجبت مصر.. الغندور يوجه رسالة للخطيب بعد الإعلان عن حالته الصحية

وجه الإعلامي خالد الغندور رساله لكابتن محمود الخطيب بالابتعادعن الساحة الرياضة كرئيس للقلعة الحمراء بسبب ظروفه الصحية.

و كتب الغندور عبر فيسبوك :ألف مليون سلامة ليك يا كابتن بيبو ياما أمتعتنا كلاعب و كنت واحد من أمهر و أحرف ما أنجبت مصر و أفريقيا في كرة القدم .

تحدث محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن الصعوبات التي واجهها النادي في سبيل تحقيق حلم إنشاء استاد خاص به، وهو المشروع الذي طال انتظاره منذ تأسيس النادي عام 1907.

وأوضح خلال الحفل أن هذا الحلم كان يراود جميع المسؤولين والمحبين للنادي عبر الأجيال.

وأشار الخطيب إلى أن رجل الأعمال محمد كامل كان صاحب الفكرة التي أعادت إحياء المشروع، لكن العقبات حالت دون التنفيذ في البداية.

وأضاف: “استفدنا من جهود من سبقونا، لكننا واجهنا تحديات كبيرة، أبرزها مشكلة ارتفاع المباني المسموح بها عند حصولنا على أرض في الشيخ زايد. في البداية، لم يكن الارتفاع المسموح به يتجاوز 6 أمتار، ما كان سيشكل عائقًا أمام تنفيذ المشروع. وبعد التواصل مع الجهات المختصة، نجحنا في الحصول على موافقة لزيادة الارتفاع إلى 30 مترًا للاستاد و12 مترًا للمنشآت المحيطة”.