خالد مرتجي: أتمنى بناء ستاد الأهلي الجديد في عهد محمود الخطيب

تحدث خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي عن تفاصيل الاستاد الجديد الخاص بالنادي والذي من المقرر البدء في تشييده خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد مرتجي في تصريحات تلفزيونية "يكفي فخرًا أن ناديًا مصريًا يشارك في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية وهذا في حد ذاته مصدر اعتزاز كبير".

وواصل حديثه “سعة ستاد الأهلي قابلة للزيادة، وقد حصلنا على وعد من شركة القلعة الحمراء بأن الاستاد سيستضيف أول مباراة خلال 4 سنوات، وأتمنى أن يتم بناء ستاد الأهلي في عهد محمود الخطيب، ليكون قد أنجز كل شيء للنادي”.

وضع حجر الأساس لاستاد النادي الأهلي الجديد

أقام النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة، احتفالية كبرى بمعبد حتشبسوت بالأقصر احتفاء بالنسخة الأصلية من كأس العالم للأندية التي وصلت مصر صباح الثلاثاء الماضي، وتم عمل برنامج خاص لهذا الحدث العالمي.

وتم عمل برنامج خاص لهذا الحدث العالمي، كما تشهد الاحتفالية اليوم الإعلان عن وضع حجر الأساس لاستاد النادي الجديد وانطلاق بنائه وذلك بالتزامن مع وجود كأس العالم للأندية في القاهرة.

وأبرز الشخصيات التي وجه لهم مسئولو النادي الأهلي الدعوة، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسي النادي السابقين.