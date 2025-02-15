أعلن انتهاء كل خلافاتي معك.. مرتضى منصور يوجه رسالة مؤثرة لـ الخطيب

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، رسالة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب مرتضى منصور عبر فيسبوك: "رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن اخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالي يختبرنا فيه الله عن قوة ايماننا ولقد تعرضت من قبل كثيرا لهذه المنحة من الله أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع الكابتن محمود الخطيب ".

وتابع مرتضى منصور: “ وادعوا له من قلبي بالشفاء العاجل وان يمتعه الله بالصحة والعافيةوأن يعود الي اسرته الصغيرة زوجته المحترمة وبناته واحفاده سالما، ويعود الي اسرته الكبيرة اعضاء الجمعية العمومية للنادي الاهلي وجماهيره الغفيرة بعد ان يمن الله عليه بالشفاء”.

محمود الخطيب يبتعد عن الأهلي

وأعلن محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، عن قراره بالابتعاد عن العمل الإداري بالنادي لفترة مؤقتة، وذلك لظروف صحية طارئة.

وفاجأ الخطيب جميع الحضور لحفل الأهلي بستاد حتشبسوت بأنه بحاجة للحصول على إجازة طويلة الفترة المقبلة لظروف صحية.

وقال الخطيب: “عانيت من ظروف صحية، أنا كنت في سفر للعلاج خارج مصر ولما رجعت قولت لزملائي أنا محتاج إجازة طويلة، لكن جاء وقتها مرض العامري فاروق، والظروف الصحية أجبرتني على الابتعاد عن الضغوط العصبية”.