تجارية الإسماعيلية تعلن مد فترة الترشح لعضوية 15 شعبة لمدة شهر

أعلنت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية عن مد فترة الترشح لعضوية 15 شعبة، لمدة شهر وحتي 15 مارس المقبل.

وأعلن أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف، أنه تم اغلاق التقدم لاكتمال العدد لأربع شعب وهي شعبة الصيادلة، المخابز، الاستيراد والتصدير، البقالة، وتقرر مد التقدم لشعبة تجارة الحبوب، شعبة المطاعم، شعبة العطارة، شعبة المصوغات والساعات، شعبة الأسماك، شعبة الجزارة، شعبة مصانع الحلوى، شعبة تجارة مواد البناء، شعبة المقاهي، شعبة الحاسب الالي، شعبة الملابس الجاهزة، شعبة تجارة الأحذية، شعبة مكاتب السياحة، شعبة ورش صيانة السيارات، شعبة تجارة الحديد والبويات.

وكانت تجارية الإسماعيلية قد أعلنت من قبل، فتح باب الترشح لعضوية 19 شعبة.

وعلي من يرغب في الترشح التوجه إلي مقر الغرفة التجارية بالإسماعيلية 163 ش سعد زغلول وعدلي الدور الخامس الإدارة العامة للشئون الاقتصادية.

يشار إلي أن المستندات المطلوبة للتقديم في الشعب، مستخرج سجل تجاري « اصل حديث»، صورة البطاقة الشخصية « سارية»، 50 جنيه تأمين شعبة، إيصال سداد رسوم الغرفة للعام الحالي، صحيفة جنائية، شهادة بروتستو، مليء استمارة البيانات، لا يقل سن المتقدم عن 25 عاما، أن يحسن القراءة والكتابة، أن يكون مصري الجنسية.