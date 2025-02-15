زي الجاهز.. طريقة تحضير الكوكيز في المنزل

يعد الكوكيز من المخبوزات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكوكيز بوصفات مميزة ومختلفة في المنزل تناسب الأطفال ايضًا.

وإليكم طريقة تحضير الكوكيز بخطوات بسيطة

مقادير الكوكيز

2 كوب دقيق

2 كوب شوكليت شيبس

كوب زبدة

كوب إلا ربع سكر

2 بيضة

ملعقة صغيرة من بيكنج صودا

2 ملعقة صغيره فانيليا

ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير الكوكيز

سخني الفرن على درجة حرارة مرتفعة.

اخفقي الزبدة والسكر، ثم ضعي الفانيليا ثم البيض، ويخلط المزيج جيداً.

اخلطي الدقيق فى وعاء آخر، ثم ضيفي البيكينج صودا والملح معاً ثم يسكبوا فوق مزيج البيض.

ضيفي شوكليت شيبس ويقلبوا بشكل جيد.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة، ثم توضع فى صينية الفرن.

يتم تسويتها فى الفرن لمدة 11 دقيقة.