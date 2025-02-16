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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كباب الحلة بوصفة مميزة

كباب الحلة
كباب الحلة
نهى هجرس

كباب الحلة من الأطباق المميزة والرئيسية على السفرة، ويمكن تحضير كباب الحلة بوصفات مميزة ولذيذة.

وإليك طريقة عمل كباب الحلة بالخطوات 

 

مقادير كباب الحلة 

1 كيلو لحم مقطع مكعبات صغيرة (يمكنكِ استخدام لحم العجل أو الضأن)

2 بصلة كبيرة مفرومة ناعم

3 فصوص ثوم مفرومة

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ملح (حسب الرغبة)

1/2 ملعقة صغيرة قرفة (اختياري)

1 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن

1/2 كوب مرق لحم أو ماء

1 فلفل أخضر حار (اختياري)

1 حبة طماطم مقطعة مكعبات (اختياري)

1 حبة فلفل أخضر مقطعة (اختياري)

طريقة تحضير كباب الحلة:

في وعاء عميق، سخني الزيت أو السمن على نار متوسطة، وضعي قطع اللحم في الوعاء وقلبيها حتى تتحمر من جميع الجهات.

ضيفي البصل المفروم والثوم إلى اللحم وقلبيهم جيدًا حتى يذبلا ويصبح البصل ذهبي اللون.

ضعي البهارات المشكلة، الكزبرة الجافة، الفلفل الأسود، الملح، والقرفة (إذا كنتِ تستخدمينها). امزجي جيدًا.

ضيفي عصير الطماطم إلى الوعاء، واتركيها تغلي لمدة 5 دقائق حتى تتبخر بعض السوائل.

ضعي الماء، ثم غطي الوعاء واتركي المكونات على نار هادئة لمدة ساعة أو حتى ينضج اللحم بشكل جيد ويصبح طريًا، يمكنكِ إضافة المزيد من الماء إذا لزم الأمر.

 في الدقائق الأخيرة من الطهي، يمكنك إضافة الطماطم والفلفل الأخضر المقطع إذا كني تفضلين.

 

طريقة عمل كباب الحلة مقادير كباب الحلة كباب حله

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