عمرو أديب: مشكلتان تواجه جهود مصر لإعادة إعمار غزة| تفاصيل

أكد الإعلامي عمرو أديب أن هناك مشكلتين رئيسيتين قد تعيق جهود مصر لإعادة إعمار قطاع غزة في الفترة القادمة.

وأوضح خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "MBC مصر" أن أول مشكلة تكمن في عدم الاتفاق بين حماس والسلطة الفلسطينية في رام الله، ما يتطلب ضمانات من مصر أن حماس ستلتزم بتعهداتها في هذا السياق.

مصر واثقة في القدرة على حل المشكلات

وأضاف أديب أن مصر متفائلة في هذا الأمر، حيث تم التوصل إلى تفاهمات مع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى أن المسار السياسي الفلسطيني يبقى قرارًا يخصهم.

التحدي الإسرائيلي والمخاوف من تدمير المبادرات

وأشار إلى أن التحدي الثاني هو إسرائيل، التي قد ترفض أي مبادرات أو تقترح هجمات جديدة على غزة، وهو ما قد يوقف أي جهود للتعمير.

تمويل المشروع من جهات دولية وعربية

وتطرق أديب إلى المسائل المالية قائلاً: "مصر ستشارك بشركاتها في عملية إعادة الإعمار، ولكن التمويل سيأتي من الهيئات الدولية، أوروبا والدول العربية".

دور السعودية في تقريب وجهات النظر

واختتم أديب بالإشارة إلى الدور الهام المتوقع للمملكة العربية السعودية في هذا المشروع، خاصة في جمع الأطراف المختلفة وتقريب وجهات النظر، موضحًا أن السعودية ستسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف.

مصر تحارب الابتزاز الإسرائيلي في القضية الفلسطينية

وأشار أديب إلى أن إسرائيل قد تبدأ في اتهام مصر بالانحياز لصالح الفلسطينيين، موضحًا أن مصر لن ترضخ لهذا الابتزاز، بل تسعى للتعامل مع القضية الفلسطينية بشفافية وبطريقة فعّالة.