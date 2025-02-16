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زيزو يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية | تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيزو يقترب من المشاركة في كأس العالم للأندية | تفاصيل

زيزو يقترب من المشاركة فى كأس العالم للأندية | تفاصيل
زيزو يقترب من المشاركة فى كأس العالم للأندية | تفاصيل
علا محمد

أكد الإعلامي أمير هشام أن أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، على بعد خطوات من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وذلك خلال تصريحاته عبر برنامجه "بلس 90" المذاع على قناة النهار الفضائية.

وقال هشام: "زيزو قريب من التوصل لاتفاق مع نادي العين الإماراتي، حيث قد ينضم إليهم إما لمدة موسم واحد أو ستة أشهر. المفاوضات في مراحل متقدمة، ومن المقرر أن يلتحق بالفريق بدءًا من كأس العالم للأندية."

وأضاف: “العين اقترب من الاتفاق مع زيزو، لكن التوقيع الرسمي لم يتم حتى الآن.”

من جهة أخرى، صرح أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بأن ملف تجديد عقد زيزو سيتم حسمه قريبًا، مشيرًا إلى أن هناك جلسات مرتقبة مع اللاعب لعرض عقد تجديد جديد له مع القلعة البيضاء.

وأوضح ميدو أن زيزو يفضل الاستمرار مع الزمالك، لكنه يتلقى عروضًا من أندية أخرى، وهو أمر طبيعي نظرًا لمستواه المميز.

وفي تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورت 1" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، نفى ميدو ما تردد عن أن والد زيزو يشكل عائقًا في عملية تجديد العقد، قائلًا: “هذا الكلام غير صحيح.”

كما أشار ميدو إلى أن حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، لديه عقد متبقي لموسمين ونصف، وأن النادي يعتزم تجديد عقده. بالإضافة إلى ذلك، أكد أن النادي يهدف لتجديد عقد محمد السيد، أحد نجوم قطاع الناشئين.

وأضاف ميدو: “رمضان صبحي يمتلك عقدًا كبيرًا مع بيراميدز، وكذلك محمد شريف. نحن نرغب في التعاقد مع لاعبين مميزين، سواء من داخل أو خارج الصندوق، وسنبدأ التحضير لصفقات الموسم الجديد قريبًا.”

واختتم ميدو حديثه بالتأكيد على أن الزمالك يهدف للمنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أن المنافسة مع الأهلي وبيراميدز ستستمر حتى الجولة الأخيرة. وأكد أن الفريق لديه رغبة قوية في حصد الثلاث نقاط في مواجهة الأهلي، لكنه أشار إلى أن هذه المباراة ليست نهاية المطاف.

يُذكر أن زيزو يُعد أحد أبرز لاعبي الزمالك في الوقت الحالي، حيث يُعرف بمهاراته الفنية وقدرته على صناعة الألعاب، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية العربية والأوروبية.


 

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