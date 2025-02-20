ذروة الشتاء .. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار بهذه المناطق

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انخفاض كبير في درجات الحرارة بدءًا من شهر فبراير الجاري، مشيرة إلى استمرار التراجع خلال الأيام المقبلة.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أوضحت “غانم” أنه من المتوقع سقوط أمطار تتراوح شدتها من ضعيفة إلى متوسطة في مناطق الصعيد، والمناطق الصحراوية والساحلية، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بنسب تصل إلى 4 درجات مئوية.

وتوقعت أن تكون درجة الحرارة في القاهرة نهارًا 15 درجة مئوية، و9 درجات مئوية ليلاً، وذلك من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء المقبل.

وأشارت “غانم” إلى أن درجات الحرارة في شمال الصعيد ستتراجع إلى 5 درجات مئوية ليلاً بداية من يوم الجمعة، مع وجود سحب عالقة وشبورة خفيفة في الصباح الباكر.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع وجود أتربة متوسطة بداية من يوم السبت المقبل، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة لمواجهة موجة البرد.

وأكدت أن فصل الشتاء ينتهي في 21 مارس، وأن الفترة الحالية تمثل ذروة فصل الشتاء.