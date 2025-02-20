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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Qashqai الجديدة بتقنية e-POWER.. ابتكار يغير قواعد اللعبة في سوق السيارات

قشقاى
قشقاى
أحمد عبد القوى

أطلقت نيسان سيارتها Qashqai الجديدة ، مزودة بتقنية e-POWER المبتكرة التي تُعد نقلة نوعية في عالم السيارات.

 تعتمد هذه التقنية على محرك كهربائي يقود العجلات بشكل مباشر، ما يوفر استجابة فورية وعزم دوران عالي، مع إحساس قيادة كهربائية مميز دون الحاجة لشحن البطارية عبر مقبس كهربائي.

إلى جانب التقنية المتطورة، تتميز Qashqai بتصميم ديناميكي عصري يعكس الجرأة والابتكار. أعيد تصميم الشبكة الأمامية والمصابيح لتمنح السيارة مظهرًا حادًا وجذابًا، مع ألوان جديدة تضيف لمسة من التفرد مثل Deep Ocean الأزرق وPearl White الأبيض اللؤلؤي.

لم تقتصر التحسينات على التصميم الخارجي فحسب، بل شملت أيضًا المقصورة الداخلية التي أصبحت أكثر رفاهية وراحة. تم تجهيز Qashqai بشاشة عرض أمامية (HUD)، ونظام صوتي فاخر من Bose، وإضاءة محيطية قابلة للتخصيص. كما تضمن أنظمة الأمان المتقدمة مثل نظام الرؤية الشاملة (AVM) ونظام التدخل في النقطة العمياء راحة البال للسائقين.

تثبت Qashqai الجديدة أن نيسان ليست مجرد صانع سيارات، بل مبتكر حلول تنقل حديثة ومستدامة.

سيارة تقنية سرعة

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