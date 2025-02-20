خطوة بخطوة .. اكتب «قائمة المنقولات الزوجية» بشكل قانوني سليم

ما طريقة كتابة قائمة المنقولات الزوجية بشكل قانوني سليم؟ موضوع يهم كثيرا من المقبلين والمقبلات على الزواج، خاصة من أهل العروس لـ معرفة الطريقة القانونية الصحيحة لكتابة قائمة المنقولات الزوجية لضمان حقوق الطرفين.

هنا يستعرض "صدى البلد" طريقة كتابة قائمة المنقولات الزوجية بشكل دقيق وقانوني مع نموذج توضيحي.

طريقة كتابة قائمة المنقولات الزوجية

1. كتابة عنوان القائمة:

في بداية القائمة، يتم كتابة العنوان "قائمة المنقولات الزوجية" في منتصف السطر.

2. تفصيل المنقولات:

يتم إدراج جميع المنقولات بالتفصيل مع ذكر قيمة كل قطعة من الأثاث أو الأجهزة الكهربائية أو أي من الأشياء الأخرى، وفي حالة وجود ذهب، يتم تحديد الوزن بالجرام.

3. التوقيع من الزوج والشهود:

يجب أن يوقع الزوج على القائمة بعد مراجعته للمحتوى، وكذلك يجب أن يوقع الشهود (من أهل الزوجين) مع ذكر أرقام بطاقاتهم الشخصية وتاريخ كتابة القائمة.

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4. النص القانوني:

يتم تضمين بند قانوني يُقر فيه الزوج بأنه تسلم المنقولات أمانةً، وأنه ملتزم بإعادتها إلى الزوجة فور طلبها.

كما يجب أن يتحمل المسؤولية القانونية في حالة تبديد أي من هذه المنقولات.

نموذج صيغة قائمة المنقولات الزوجية بشكل سليم وقانوني

مثال علي قائمة المنقولات الزوجية"القايمة"

في يوم [التاريخ]

أقر أنا [اسم الزوج] المقيم بـ [العنوان]، حامل بطاقة رقم قومي [رقم البطاقة]، بأنني تسلمت من زوجتي السيدة [اسم الزوجة] منقولات زوجية مملوكة لها، وذلك لتأثيث شقتنا الزوجية الكائنة بـ [عنوان الشقة].

وأؤكد أن هذه المنقولات تم جلبها من مالها الخاص، ولا يحق لي التصرف فيها أو تبديدها، وفي حالة التبديد، أتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية.

المنقولات تشمل:-

1. حجرة نوم فاخرة: 6000 جنيه

2. حجرة نوم أطافي: 1500 جنيه

3. طقم انتريه: 5000 جنيه

4. مطبخ خشب: 800 جنيه

5. تنجيد (مراتب ومخدات): 1500 جنيه

6. ستائر: 1000 جنيه

7. سجاد: 1000 جنيه

8. نجفة: 150 جنيه

9. أدوات كهربائية: 17855 جنيه

10. أدوات مطبخ: 13057 جنيه

11. أدوات بلاستيك: 5100 جنيه

12. الصيني: 9425 جنيه

13. المفارش: 11400 جنيه

14. الذهب: 12000 جنيه

إقرار استلام المنقولات

أقر أنني تسلمت هذه المنقولات بعد معاينتها وأتعهد بالحفاظ عليها كما لو كانت أموالي الخاصة، ولن أتمكن من التصرف بها إلا بعد إذن من زوجتي.

وفي حال طلبت الزوجة استلام المنقولات، سأعيدها بحالتها الأصلية أو أتعهد بتعويضها عن أي تلف.

التوقيع:

الزوج: [التوقيع]

الشهود:

1. [اسم الشاهد 1] [التوقيع]

2. [اسم الشاهد 2] [التوقيع]

إضافة ملاحظات قانونية مهمة

- احتفظ بفواتير الشراء: من الأفضل أن يحتفظ الزوج بفواتير شراء المنقولات كدليل على قيمتها.

- المهر: يمكن تضمين بند يشير إلى أن هذه المنقولات تعتبر جزءًا من المهر. في حال طلبت الزوجة الخلع، ستكون ملزمة بإعادة المنقولات كاملة.

- تأكيد الأمانة: يجب أن يذكر الزوج في الإقرار أنه تسلم المنقولات أمانةً ويتعهد بالحفاظ عليها وإعادتها في حال طلبتها الزوجة.

صيغة الإقرار بالاستلام

"أقر أنني تسلمت هذه المنقولات بعد معاينتها على الطبيعة ومعرفتي الكاملة لها، وأتعهد بالحفاظ عليها من التلف كما يحافظ الشخص على أمواله الخاصة. ولا يجوز لي التصرف بأي منها إلا بعد إذن من مالكتها زوجتي السيدة [اسم الزوجة]. وأتعهد بالحفاظ عليها وعدم تبديدها، وتسليمها إليها عند طلبها بحالتها التي كانت عليها عند استلامي لها، أو رد قيمتها أو قيمة ما تلف منها دون التوقف على شرط. وفي حال الامتناع، أكون خائنًا ومبددًا للأمانة، وأتحمل المسؤولية المدنية والجنائية."

التوقيع النهائي:

- الزوج: [التوقيع]

- الشهود:

1. [اسم الشاهد 1] [التوقيع]

2. [اسم الشاهد 2] [التوقيع]

بهذا الشكل، يتم إعداد قائمة المنقولات الزوجية بشكل قانوني سليم يضمن حقوق الطرفين ويسهم في تجنب أي نزاعات في المستقبل.