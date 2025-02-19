قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ملك إسبانيا يعرب للرئيس السيسي عن تقدير بلاده لدور مصر الجوهري في استقرار وأمن الشرق الأوسط
أبو العينين وعبد العال وشعراوي ورشوان نوابا لرئيس حزب الجبهة الوطنية
ملك البحرين يستقبل شيخ الأزهر ويؤكد دور فضيلته في خدمة قضايا الأمة
سمير عدلي ممثلا لـ الأهلي بقرعة دور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا
إعلام عبري: وزير الصحة الإسرائيلي يأمر بإنهاء علاقات العمل مع الأونروا
بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا
18 مليون مواطن.. رئيس الوزراء يزف بشرى على الهواء
مدبولي: مصر تضع تصورا لإعادة إعمار غزة بدعم من الجامعات والمكاتب الاستشارية
«مدبولي» يتفقد البرج الأيقوني بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
أوقات الحروب وزمن الأوبئة.. ما أهمية صناعة الدواجن في مصر؟
يعوضك الله.. رسالة غامضة من نجم الأهلي قبل مباراة القمة
غير محترمة ومؤلمة.. «لوكمان» يفتح النار على مدرب أتالانتا بسبب تصريحاته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل عدم الزواج بعد الطلاق مرتبط بالأحلام المزعجة؟.. استشاري علاقات أسرية يجيب

هل عدم الزواج بعد الطلاق مرتبط بالأحلام المزعجة؟
هل عدم الزواج بعد الطلاق مرتبط بالأحلام المزعجة؟
أسماء عبد الحفيظ

الأحلام المزعجة قد تكون مرتبطة بعدم الزواج بعد الانفصال، لكنها ليست سببًا مباشرًا، بل تعكس حالتك النفسية والمشاعر المكبوتة.
بعد الطلاق، يواجه الكثيرون تغيرات جذرية في حياتهم، بدءًا من الشعور بالوحدة وانتهاءً بإعادة بناء المستقبل. ومن بين هذه التغيرات، يعاني البعض من أحلام مزعجة ومتكررة، تثير تساؤلات كثيرة: هل هذه الأحلام مجرد انعكاس للتجربة القاسية التي مررت بها؟ أم أنها تحمل رسائل خفية من العقل الباطن؟ وهل هناك علاقة بين هذه الأحلام وعدم الزواج مجددًا بعد الانفصال؟ يجيب على هذه التساؤلات الدكتور محمد هاني، استشاري العلاقات الأسرية.

لماذا تزداد الأحلام المزعجة بعد الطلاق؟

أوضح استشارى العلاقات الأسرية، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الطلاق ليس مجرد إنهاء لعلاقة زوجية، بل هو نقطة تحول نفسي وعاطفي، خلال هذه الفترة، تتراكم المشاعر المكبوتة مثل الحزن، الغضب، الخوف من المستقبل، أو حتى الندم، وهذه المشاعر قد تجد طريقها إلى العقل الباطن، فتظهر في الأحلام.

تشير الأبحاث النفسية إلى أن الأحلام تعكس حالتنا العاطفية، فإذا كنتِ تشعرين بالتوتر أو الوحدة أو الخوف من عدم إيجاد شريك جديد، فقد تتحول هذه المشاعر إلى صور وأحداث مزعجة في المنام، وقد تشمل هذه الأحلام:

رؤية الشريك السابق في مواقف مؤلمة.

الشعور بالمطاردة أو الضياع.

أحلام متكررة بالسقوط أو الفشل في إنجاز شيء ما.

أحلام بوجود شخص غريب يمنعك من التقدم في حياتك.


هل عدم الزواج بعد الطلاق مرتبط بالأحلام المزعجة؟

هل عدم الزواج بعد الطلاق مرتبط بالأحلام المزعجة؟

بعض النساء يشعرن بأنهن فقدن الثقة في فكرة الزواج بعد تجربة الطلاق، وقد يكون ذلك بسبب خيبات الأمل السابقة أو الخوف من تكرار التجربة، هذا التردد قد يتحول إلى قلق داخلي يظهر في شكل كوابيس وأحلام غير مريحة.

في بعض الأحيان، تكون هذه الأحلام وسيلة للعقل الباطن ليذكّرك بأن هناك مشاعر غير معالجة تحتاج إلى المواجهة، فربما لديكِ مخاوف من الفشل مرة أخرى، أو من عدم القدرة على بناء علاقة جديدة، أو ربما هناك قلق من نظرة المجتمع لكِ كامرأة مطلقة. كل هذه الأمور قد تترجم إلى أحلام مزعجة تعيق راحتكِ النفسية.

كيف تتغلبين على الأحلام المزعجة وتستعيدين راحة البال؟

إذا كنتِ تعانين من الأحلام المزعجة بعد الطلاق، فهناك خطوات يمكنكِ اتخاذها لتحسين جودة نومكِ وتقليل تأثيرها على حياتكِ:

1. مواجهة المشاعر العالقة: لا تتجاهلي مشاعركِ أو تقنعي نفسكِ بأن كل شيء على ما يرام إذا لم يكن كذلك، تحدثي مع صديقة موثوقة، أو اكتبي أفكاركِ في دفتر يومياتكِ، أو استشيري مختصًا نفسيًا لمساعدتكِ على معالجة المشاعر السلبية.


2. تبنّي نمط حياة صحي: ممارسة الرياضة، والتأمل، والابتعاد عن الكافيين قبل النوم يمكن أن يساعد في تهدئة العقل وتحسين جودة النوم.


3. إعادة برمجة العقل الباطن: قبل النوم، حاولي التركيز على أفكار إيجابية، مثل تصور مستقبل مشرق، أو تكرار عبارات تحفيزية لنفسكِ، مثل "أنا قوية وأستحق السعادة".


4. تنظيم وقت النوم: النوم في وقت ثابت يوميًا يساعد في تنظيم دورة النوم وتقليل الأحلام المزعجة.


5. التخلص من التوتر قبل النوم: مارسي تمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق أو اليوغا قبل النوم لتصفية ذهنكِ وتقليل احتمالية الكوابيس.

هل الأحلام رسالة تحذير أم مجرد انعكاس لحالتكِ؟

هل عدم الزواج بعد الطلاق مرتبط بالأحلام المزعجة؟

ليس بالضرورة أن تكون الأحلام المزعجة تحذيرًا من شيء سيحدث، لكنها قد تكون علامة على أن هناك أمورًا تحتاج إلى معالجتها في حياتكِ، ربما تشير إلى أنكِ بحاجة إلى التصالح مع الماضي، أو إلى أنكِ ما زلتِ تحملين مشاعر تجاه شريككِ السابق، أو أنكِ غير مستعدة بعد للدخول في علاقة جديدة.

الشيء الأهم هو عدم السماح لهذه الأحلام بالتأثير على حياتكِ اليومية، بدلاً من ذلك، حاولي أن تستخدميها كأداة لفهم مشاعركِ والتعامل معها بطريقة صحية.

الطلاق الأحلام الأحلام المزعجة العقل الباطن هل عدم الزواج بعد الطلاق لماذا تزداد الأحلام المزعجة بعد الطلاق الأبحاث النفسية كيف تتغلبين على الأحلام المزعجة مواجهة المشاعر العالقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادات في المرتبات ومخصصات تكافل وكرامة.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمصريين

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي يعلن بشائر للمصريين قبل حلول رمضان.. تفاصيل

دولار امريكي

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

تحول مفاجئ في الطقس بهذا الموعد.. وإليك درجات الحرارة المتوقعة اليوم

تحول مفاجئ في الطقس بهذا الموعد.. وإليك درجات الحرارة المتوقعة اليوم

رخصت| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

رخصت| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025

وزير التربية والتعليم

الحضور والإنصراف .. مواعيد الدراسة في رمضان 2025 للمدارس

اتحاد الكرة والأهلي

اتحاد الكرة يدرس زيادة المحترفين الأجانب لدعم الأهلي في مونديال الأندية

الزمالك يتخذ قرارات حاسمة بشأن زيزو وميشالاك| تفاصيل

الزمالك يتخذ قرارات حاسمة بشأن زيزو وميشالاك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

"البحوث الإسلامية" و "القومي للبحوث الجنائية" يناقشان تنفيذ خطة لمواجهة المشكلات

تعاون بين «مجمع البحوث الإسلامية» و«القومي للبحوث الجنائية» لمواجهة التحديات المجتمعية

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يدعو لقادة العرب بالتوفيق في قمتهم المرتقبة ويشيد بدور ملك البحرين

شيخ الأزهر وملك البحرين

شيخ الأزهر يتوجه إلى الله بالدعاء أن يوفق قادة العرب في القمة المرتقبة

بالصور

هل عدم الزواج بعد الطلاق مرتبط بالأحلام المزعجة؟.. استشاري علاقات أسرية يجيب

هل عدم الزواج بعد الطلاق مرتبط بالأحلام المزعجة؟
هل عدم الزواج بعد الطلاق مرتبط بالأحلام المزعجة؟
هل عدم الزواج بعد الطلاق مرتبط بالأحلام المزعجة؟

ملك إسبانيا يعرب للرئيس السيسي عن تقدير بلاده لدور مصر الجوهري في استقرار وأمن الشرق الأوسط

الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك إسبانيا فيليبى السادس
الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك إسبانيا فيليبى السادس
الرئيس عبد الفتاح السيسي وملك إسبانيا فيليبى السادس

6 خطوات لتخفيف الصداع وتقليل تكراره

6 خطوات لتخفيف الصداع وتقليل تكراره
6 خطوات لتخفيف الصداع وتقليل تكراره
6 خطوات لتخفيف الصداع وتقليل تكراره

كيف تكافح السعرات الحرارية الصباحية اكتئاب مرضى القلب؟ دراسة تكشف العلاقة

كيف تكافح السعرات الحرارية الصباحية اكتئاب مرضى القلب؟ دراسة تكشف العلاقة
كيف تكافح السعرات الحرارية الصباحية اكتئاب مرضى القلب؟ دراسة تكشف العلاقة
كيف تكافح السعرات الحرارية الصباحية اكتئاب مرضى القلب؟ دراسة تكشف العلاقة

فيديو

متهمة - أرشيفية

مهتزة نفسيا.. القبض على صاحبة فيديو خـ.نق القطة بالمقطم

مسلسل 80 باكو

مسلسلات رمضان 2025 .. مؤلفة 80 باكو تكشف تفاصيله وعرضه في النصف الأول l خاص

تصريحات ياسر علي

ياسر علي ماهر: "الفن مش وراثة.. وعادل إمام قراره عبقري"

مسلسلات مصرية علي شاشة أبو ظبي

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على الأعمال المصرية على شاشة أبو ظبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد