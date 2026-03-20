بريطانيا تعلن القبض على إيراني حاول دخول قاعدة كلايد البحرية

أفادت صحيفة التايمز البريطانية بأنه تم القبض على إيراني حاول دخول قاعدة كلايد البحرية التي تتمركز فيها غواصات بريطانيا النووية.

وفي وقت سابق ؛ أعلن مسؤول بريطاني لقناة CNN أن المملكة المتحدة أرسلت وفدًا عسكريًا للعمل مع القوات الأمريكية بهدف المساهمة في فتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة البحرية فيه.

وأكد المسؤول أن التحرك يأتي ضمن جهود دولية لضمان مرور آمن للسفن وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة، دون الانخراط في أي عمليات قتالية مباشرة.

وذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد فرنسا للمشاركة في نظام مرافقة السفن بمضيق هرمز، شريطة هدوء الأوضاع في المنطقة.

وأكد ماكرون خلال تصريحاته على أهمية وقف القتال خلال الأعياد الدينية لإتاحة فرصة للحل التفاوضي وفتح مسار دبلوماسي.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على قدرات إنتاج النفط والغاز لتجنب صدمات اقتصادية عالمية، داعيًا جميع الأطراف إلى التهدئة والتعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة.