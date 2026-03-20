ضبط 1800 لتر مواد بترولية قبل بيعهم بالسوق السوداء بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لتجميعهم مواد بترولية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وبحوزتهم 1800 لتر داخل مخزن بأسوان .





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص ، مالك مخزن "كائن بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان") بتجميع المواد البترولية بمخزن لإعادة بيعها بالسوق السوداء بسعر أزيد من السعر المقرر.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وعثر بداخل المخزن على (1800 لتر مواد بترولية) وبمواجهتهما إعترفا بتجميعها داخل المخزن المشار إليه تمهيداً لإعادة بيعها بسعر أزيد من السعر الرسمى، وأضافا بتحصلهما عليها من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز بمساعدة عامل بالمحطة "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد التربح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.





