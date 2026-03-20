تتراوح بين 5 و20 جنيهًا.. ياسر أسعد: الحدائق استعدت بشكل مبكر لاستقبال المواطنين

أكد اللواء ياسر أسعد، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، أن جميع الحدائق استعدت بشكل مبكر لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، من خلال خطة متكاملة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لضمان توفير أجواء آمنة وممتعة للزائرين.

وأوضح، خلال لقائه عبر قناة اكسترا نيوز، أن الاستعدادات شملت تعاونًا وثيقًا مع وزارة الصحة، التي دفعت بسيارات إسعاف وأطقم طبية داخل الحدائق تحسبًا لأي طوارئ، إلى جانب التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الحدائق، حيث تم نشر خدمات شرطية وعناصر من الشرطة النسائية لمنع أي سلوكيات سلبية وضمان سلامة المواطنين.

وأشار «أسعد» إلى توفير أنشطة ترفيهية متنوعة داخل الحدائق، من بينها مسرح فني تابع لوزارة الثقافة يقدم عروضًا للجمهور، بما يعزز من الأجواء الاحتفالية خلال أيام العيد.

وأضاف أن عدد الحدائق المتخصصة يبلغ 14 حديقة على مستوى محافظة القاهرة، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 200 فدان، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تستقبل هذه الحدائق قرابة مليون زائر خلال فترة العيد.

وفيما يتعلق بأسعار التذاكر، أكد أن توجيهات صدرت بعدم زيادتها، بحيث تتراوح بين 5 و20 جنيهًا، لتظل في متناول المواطنين.