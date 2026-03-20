محافظ القاهرة يوزع الورود والألعاب على الأطفال بالحدائق

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة المواطنين احتفالهم بعيد الفطر المبارك بحديقة الحرية بالزمالك، وقام بتوزيع الورود والحلوى والألعاب على الأطفال المتواجدين بها وسط اقبال كثيف من المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ القاهرة لمتابعة استعدادات الحدائق لعيد الفطر رافقه خلالها م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ود. أحمد أنور العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعى الاكرت نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك .

وشدد محافظ القاهرة على استمرار التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية، وصيانة المسطحات الخضراء و صيانة شبكة وأعمدة الإنارة وصيانة الطرق والممرات والأسوار وصيانة دورات المياه ، ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد، والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة حفاظًا على المترددين على الحدائق .

كما وجه محافظ القاهرة بتوزيع أكياس بلاستيك علي المواطنين لعدم إلقاء المخلفات علي المسطحات الخضراء، وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد .