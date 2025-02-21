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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

توفير للوقت.. طريقة عمل شربات الحلويات وحفظه في الثلاجة

شربات
شربات
ريهام قدري

اذا كنت تحاولين توفير الوقت في رمضان نقدم لك طريقة عمل شربات الحلويات وحفظه في الثلاجة

المكونات:

2 كوب سكر

1 كوب ماء

نصف ليمونة (أو نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون)

1 ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر (اختياري)


طريقة التحضير:

1. في قدر على نار متوسطة، ضعي الماء والسكر وقلبي قليلًا حتى يذوب السكر.


2. اتركي الخليط ليغلي دون تقليب، ثم أضيفي عصير الليمون.


3. خففي النار واتركي الشربات يغلي لمدة 10 دقائق حتى يصبح قوامه متوسط الكثافة.


4. إذا رغبتِ، أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر قبل رفعه من النار.


5. اتركي الشربات ليبرد تمامًا قبل الاستخدام.

طريقة الحفظ في الثلاجة:

بعد أن يبرد الشربات تمامًا، اسكبيه في برطمان زجاجي نظيف وجاف.

احفظيه في الثلاجة لمدة تصل إلى شهرين.

لا تضعيه ساخنًا في الثلاجة حتى لا يتكاثف البخار ويؤدي إلى تبلور السكر.


يمكنك استخدامه مباشرة على الحلويات مثل الكنافة، البسبوسة، الزلابية، والقطايف.

الثلاجة شربات شربات الحلويات طريقة الحفظ في الثلاجة

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