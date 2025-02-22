قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2.2 مليون فدان .. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مشروع الدلتا الجديدة
تركي آل شيخ : سحوبات على تذاكر مجانية لحضور مباريات الأهلي والهلال
إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ شيكابالا قبل مواجهة الزمالك والأهلي
لقاء الرياض التشاوري بحث تطورات أوضاع غزة.. وترحيب عربي بقمة القاهرة
لقاء تنظيمي موسع.. قيادات حزب مستقبل وطن تختتم جولتها في الإسكندرية
هل يؤثر تناول الكشري على مرضى القولون العصبي؟.. مفاجأة
بعمل بلوك .. عبير صبري : هذه طقوسي في رمضان l خاص
أميرة فتحي تكشف سبب اختفائها عن الساحة الفنية بعد غياب سنوات.. فيديو
مجلس الأمن يدين رواندا ويطالبها بسحب قواتها من الكونغو فورا
سر بعد التشهد الأخير قبل التسليم فى الصلاة يغير حياتك.. اغتنم الفرصة
أخبار الوادي الجديد| طرح كميات من البطاطس بـ 2 جنيه.. ودورات التدريبية بشعبة نادي العلوم بمراكز الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هالة جلال: 50 دولة شاركت في مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية

المخرجة هالة جلال
المخرجة هالة جلال
محمد القاضي

كشفت المخرجة هالة جلال، رئيس مهرجان الإسماعلية الدولي للأفلام التسجيلية في دورته الـ 26، عن مشاركة أكثر من 50 دولة ضمن مسابقات المهرجان المختلفة، مما أضفى تنوعًا بين الأفلام المتنافسة هذا العام.

وأضافت هالة جلال، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن الأفلام اقتربت من المائة فيلم في البرامج المتنوعة داخل المهرجان، مؤكدة حرصها على تنوع الثقافات لكي تناسب جميع الأذواق وتنال اعجاب المشاهدين.

وأوضحت هالة جلال، أن السينما الجيدة، ليس لها علاقة بجنسية البلد المصنعة للفيلم، ولكن أفضل الأفلام التي شاركت في المهرجان كانت من الكاميرون وأمريكا اللاتينية، ودول آسيا، ودول المنطقة العربية، من فلسطين، ولبنان، والمغرب، تضمنت أفلام جيدة جدًا، بالإضافة إلى أوربا والتي تنتج أفلام قصيرة ذات طابع جيد وبديع.


 

شيرين سليمان المخرجة هالة جلال مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل رفقة السيدة

مش مخطوف| القصة الكاملة للعثور على طفل أشقر مع متسولة بميدان الألف مسكن.. صور

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

صورة ارشيفية

بمناسبة رمضان | موعد صرف معاش شهر مارس 2025

سقوط امطار

أصعب أيام في الشتاء.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات القادمة

حيوان الإيجوانا

زاحف مريب في بورسعيد .. ما الإيجوانا وكيف وصلت مصر؟

اية عادل صالح

مفاجأة بشأن سقوطها من الشرفة .. ماذا حدث لـ آية عادل في الأردن؟

آية عادل وزوجها

مصدر أمني أردني يكشف مفاجأة بشأن وفاة آية عادل ومصير الطفلين

الإيجار القديم

زيادة 15% لمدة 5 سنوات.. موعد وتفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم بالقانون الجديد

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشارك في اجتماع وزاري لمتابعة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

محافظ الغربية

الغربية.. تطوير خدمات المواطنين بالمحليات

محافظ الغربية

محافظ الغربية يفتتح أكبر معرض "أهلا رمضان" بأرض البوريفاج في طنطا

بالصور

هل يؤثر تناول الكشري على مرضى القولون العصبي؟.. مفاجأة

الكشري
الكشري
الكشري

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 22 فبراير 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 22 فبراير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 22 فبراير 2025
حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 22 فبراير 2025

نشرة المرأة والمنوعات| علماء صينيون يكتشفون فيروس جديداً بالخفافيش.. فوائد تناول ملعقة سمسم يوميًا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

برج الحمل حظك اليوم السبت 22 فبراير 2025: استعد لفرص جديدة وتحديات مثيرة

برج الحمل حظك اليوم السبت 22 فبراير 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 22 فبراير 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 22 فبراير 2025

فيديو

عصام صاصا

مسلسلات رمضان 2025.. عصام صاصا يغني لـ ولاد الشمس

نيللى كريم

الزواج حلو على حسب.. رد نيللي كريم حول ارتباطها في الفترة الحالية

ميساء مغربي

عادي يتجوز عليا و عندي ابن .. أسرار في حياة ميساء مغربي

بسنت شوقي

مش شنطة رمضان.. بسنت شوقي تكشف عن رد فعلها لو تعرضت للخيانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد