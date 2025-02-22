هالة جلال: 50 دولة شاركت في مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية

كشفت المخرجة هالة جلال، رئيس مهرجان الإسماعلية الدولي للأفلام التسجيلية في دورته الـ 26، عن مشاركة أكثر من 50 دولة ضمن مسابقات المهرجان المختلفة، مما أضفى تنوعًا بين الأفلام المتنافسة هذا العام.

وأضافت هالة جلال، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن الأفلام اقتربت من المائة فيلم في البرامج المتنوعة داخل المهرجان، مؤكدة حرصها على تنوع الثقافات لكي تناسب جميع الأذواق وتنال اعجاب المشاهدين.

وأوضحت هالة جلال، أن السينما الجيدة، ليس لها علاقة بجنسية البلد المصنعة للفيلم، ولكن أفضل الأفلام التي شاركت في المهرجان كانت من الكاميرون وأمريكا اللاتينية، ودول آسيا، ودول المنطقة العربية، من فلسطين، ولبنان، والمغرب، تضمنت أفلام جيدة جدًا، بالإضافة إلى أوربا والتي تنتج أفلام قصيرة ذات طابع جيد وبديع.



