حنفي جبالي: مصر تعكف على وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة

قال حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، إن المخططات الخبيثة التي تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من غزة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.ولفت خلال كلمته بالمؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أن مصر وفرت غطاء من الحماية الدبلوماسية لإجهاض أي مخططات خبيثة تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني.وأوضح أن مصر تعكف حاليا على وضع خطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين.وأشار إلى أن المقاربة المصرية تتركز على أنه لا استقرار إقليمي وعالمي دون الوصول لتسوية نهائية تضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.