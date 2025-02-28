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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

السعودية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
السعودية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت المحكمة العليا السعودية اليوم أن غدا السبت 1 مارس 2025 أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية بعد استطلاع هلال رمضان لعام 1446هـ.

السعودية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

شهر رمضان غرة شهر رمضان أول شهر رمضان

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