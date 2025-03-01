طقس أول رمضان.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع تقلبات جوية

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى في القاهرة 22 درجة مئوية غدًا أول أيام رمضان، ثم ترتفع لاحقًا إلى 24 درجة مئوية.

ورغم هذا الارتفاع، حذرت "غانم" من تقلبات جوية تبدأ يوم الأربعاء المقبل، حيث ستنخفض درجات الحرارة من جديد ليعود الطقس إلى طبيعته الشتوية الدافئة. كما شددت على عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا، حيث تبقى الأجواء باردة ليلًا، مما يستدعي الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية المناسبة.

أوضحت "غانم" أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة مساء اليوم على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، لكنها لن تمتد إلى المحافظات الداخلية، مما يعني استمرار استقرار الأجواء في أغلب المناطق.

أكدت الهيئة أن الأوضاع الجوية مستقرة بشكل عام، حيث أن الشبورة المائية اليوم خفيفة ولا تؤثر على حركة المرور، مما يجعل التنقل آمنًا على أغلب الطرق.

تشهد بعض المناطق، مثل السواحل الشمالية الغربية، شمال الوجه البحري، جنوب سيناء، سلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، نشاطًا ملحوظًا في الرياح تصل سرعتها إلى 34 كم/س، مما قد يؤثر على بعض الأنشطة البحرية.