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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

واتساب يجعل روابط الملف الشخصي أكثر خصوصية.. تفاصيل

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

يستعد واتساب لإطلاق إعداد خصوصية جديد لجعل روابط ملفاتك الشخصية أكثر خصوصية، الميزة الجديدة حاليا في مرحلة الاختبار، لكن تم طرحها لبعض مختبري النسخ التجريبية المحدودين عبر برنامج Google Play Beta.

تعد ميزة "رابط الملف الشخصي" في واتساب ميزة مفيدة تتيح للمستخدمين إضافة روابط لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي إلى ملفاتهم الشخصية، فإذا كنت من مستخدمي إنستجرام، يمكنك ربط حسابك على مع ملفك الشخصي على واتساب، مما يتيح لجهات الاتصال الخاصة بك زيارة حسابك على موقع مشاركة الصور بسهولة عبر هذا الرابط.

في السابق، كانت الميزة تتيح للجميع رؤية رابط ملفك الشخصي، ولكن الشركة تعمل الآن على جعل هذه الميزة أكثر أمانا وخصوصية للمستخدمين.

في النسخة التجريبية رقم 2.25.5.19 لنظام أندرويد، ستتمكن قريبا من إدارة إعدادات رؤية روابط ملفاتك الشخصية وجعلها أكثر خصوصية.

ستمنح هذه الميزة المستخدمين مزيدا من التحكم في من يمكنه رؤية روابط وسائل التواصل الاجتماعي المضافة إلى ملفاتهم الشخصية على واتساب. يتضمن الإعداد الجديد أربعة خيارات:

- الجميع
- جهات الاتصال الخاصة بي
- جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء...
- لا أحد


إذا كان لديك حساب إنستجرام عام، فإن خيار "الجميع" هو الخيار الأمثل، ولكن إذا كنت ترغب في الحد من التفاعلات غير المرغوب فيها، فإن الخيارات الثلاثة الأخرى يمكن أن تكون مفيدة.

لاحظ أن جميع هذه الخيارات اختيارية. يمكن للمستخدمين اختيار أي من هذه الخيارات وفقا لتفضيلاتهم. الميزة الجديدة لا تزال في مرحلة التطوير التجريبي، لكنها ستتاح قريبا للمزيد من المستخدمين عبر إصدار مستقر.

كان هذا الخيار متاحا سابقا فقط على واتساب للأعمال، والآن أصبح متاحا للإصدار الأساسي، حيث سيتمكن المستخدمون من كتابة اسم حساب إنستجرام في صفحة الملف الشخصي على واتساب، مما يسهل على جهات الاتصال التواصل معهم.

ويشار إلى أن واتساب أتاحت مؤخرا ميز جديدة على أجهزة أندرويد وآيفون، حيث أصبح بإمكان المستخدمين أخيرا تطبيق سمات ملونة افتراضية أو فردية على شاشة الدردشة، مما يضيف ألوانا جديدة للتطبيق، كما يمكنهم الاختيار من بين 20 خيارا من الألوان و30 خلفية جديدة أيضا تم إضافتها لـ واتساب، هذه الميزة تفتح آفاقا جديدة لتخصيص تجربة استخدام واتساب.

واتساب أندرويد الملف الشخصي

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