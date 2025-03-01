أخدتي شيخ الحارة ونزلتي بيه الأرض .. مواجهة بين بسمة وهبة وإيناس الدغيدي

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنّ مشاهدات برنامجها "شيخ الحارة" تفوقت على "العرافة" برنامج الإعلامية بسمة وهبة.



وأضافت "الدغيدي"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "لو سألتِ الناس عن شيخ الحارة سيتذكروني ولن يتذكروا بسمة وهبة، هيجيبوا سيرتي مش هيجيبوا سيرتِك، و أنا معروفة عند الناس أكتر من بسمة وهبة بكتير".

نزلت بيه الأرض



وردت عليها بسمة وهبة قائلة: “في الموسمين بتوعك، الناس كانوا بيقولوا لي إن إيناس الدغيدي أخدت شيخ الحارة ونزلت به الأرض”.

ومن جانبها ردت عليها إيناس الدغيدي قائلة: "تلاقيهم صحابك وبتقعدي معاهم بالليل ع القهوة، لكن أنا أصحابي قالوا لي متعمليش البرنامج ده .. وده اللي خلاني أقف لأني اكتشفت إني أكبر من البرنامج".

