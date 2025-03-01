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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أنا نجحت في شيخ الحارة أكتر منك.. مواجهة صادمة بين بسمة وهبة وإيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي
أسامة علي

قالت المخرجة إيناس الدغيدي، إنّها نجحت في برنامج "شيخ الحارة" أكثر بكثير من بسمة وهبة.

ووجهت الدغيدى  حديثها لبسمة وهبة: "اسألي الناس والجمهور، وأنا لو اتحطيت في حاجة هعملها كما يجب ولو مكنتش هعملها مكنتش أخدت البرنامج".

وأضافت "الدغيدي"، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "أنتِ قلتِ إنني أخذت برنامجكِ، وهذا لم يحدث، مأخدتش البرنامج منك، لأنه برنامج قناة القاهرة والناس".

قضية

وتابعت المخرجة: "لو كان شيخ الحارة برنامج بسمة وهبة لرفعت قضية في المحاكم، هل بسمة وهبة عاوزة كل حاجة في الحياة؟ بتقدم برنامج في قناة النهار وتقدم برنامج توك شو يوميا، وتركتِ برنامج القاهرة والناس".

اخبار التوك شو بسمة وهبة صدى البلد إيناس الدغيدي

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