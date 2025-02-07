بكاؤها على ابنتها .. تصريحات صادمة لـ إيناس الدغيدي تشعل السوشيال ميديا

تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي بصراحتها المعهودة عن الكثير من الأمور الفنية والشخصية خلال استضافتها في برنامج "الفصول الأربعة"، وعلّقت على العديد من الأمور الشائكة.

نادية الجندي



وعلّقت المخرجة المصرية على الضجة التي حدثت بسبب فستان النجمة نادية الجندي في حفل توزيع جوائز "جوي أوردز"، فقالت: "من المحتمل إن نادية لم تتصور أن يبدو الفستان بهذا الشكل في الواقع، كما أن الكاميرات وطريقة التصوير قد تظلم الشخص. وأكيد هي ما شافتش دا بالمراية، لأنه لو شافته مكانتش لبسته"، مُشددةً على أن العمر "ليس وصمة عار".

بكاء إيناس الدغيدي

وخلال اللقاء، بكت إيناس الدغيدي عند سماعها تسجيلاً صوتياً لابنتها الصغرى، حبيبة، التي سألتها عن مصدر قوّتها في هذه الحياة، رغم أنها تدرك مدى ضعفها وحنانها تجاه المقرّبين منها، فتأثرت إيناس وقالت: "حبيبة كانت أكثر من شعر بمدى تعرّضي للاضطهاد من المجتمع بسبب أعمالي التي صُنّفت في ذلك الوقت بالجريئة، وكنت أخاف عليها من أن تتعرّض للأذى بسبب كمية التهديدات التي تلقتها خلال فترة من حياتي المهنية، وحينها قررتُ أن تُكمل دراستها في الخارج".



بيوت الدعارة

تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي عن تصريحاتها السابقة والتي كثيرا ما تهاجم عليها، ومنها تصريح عن ترخيص بيوت الدعارة

وقالت إيناس الدغيدي في لقاء ببرنامج "الفصول الأربعة: "بيوت الدعارة كانت موجودة في العالم كله وكانت موجودة في مصر قبل الثورة، وترخيص بيوت الدعارة ملهاش علاقة بالدين أنا مقولتش لازم أنا بقول فيها حماية للمجتمع واللي بيشتغل فيها، لما بتقنن أي حاجة أن بتحط له قوانين وأسس، الدعارة مهنة موجودة في العالم كله من زمان أوي ولما بتحصرها وتحددها وتحط فيها قوانين والتزامات وعلاجات وصحة أنت بالعكس بتحميها بدل ما هي متسابه كده".



وتابعت إيناس الدغيدي: "ترخيص بيوت الدعارة بيحد من انتشار مرض الإيدز ومن العنف، لو واحدة بتشتغل كده لحسابها وحد قتلها مش هتعرف لكن لو بتشتغل في مكان هيبقى معروف مين عمل كده، لكن دلوقتي عمارة تلاقي فيها بيت بيدار للدعارة".



وأضافت إيناس الدغيدي: "متحجروش علينا التفكير هو اللي يفكر يبقى كافر؟ اللي يناقش يبقى كافر، في علم وتطور وفي حاجات كتير أوي حصلت في الدنيا.



المساكنة

قالت المخرجة إيناس الدغيدي٫ إن المجتمع المصري تقبل إلى حد ما فكرة المساكنة قبل الزواج٫ معقبه: العالم اتفتح”.



وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية: “أنا كنت عايشة مع واحد وأمي وأخواتي كانوا عارفين وكانت مشكلته في الديانة فقط”٫ متابعة: ممارسة المساكنة حلال قبل الزواج، وذلك في حالة موافقة الطرفين والزواج في الإسلام له ثلاثة شروط القبول ثم العرض ثم الإشهار، وناقشت ذلك في فيلم "مذكرات مراهقة”.

واسترسلت المخرجة إيناس الدغيدي٫: قديمًا كانت الناس تتزوج عن طريق الموافقة ثم كان ينادي أحد الأشخاص في جميع الأماكن قائلًا:"فلان تزوج فلانة".