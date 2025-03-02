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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد الحلقة الأولى .. تعرف على موعد وقنوات عرض مسلسل فهد البطل

فهد البطل
فهد البطل
شروق سلامة

تم عرض الحلقة الاولي اليوم من مسلسل فهد البطل واثارت الحلقة الضجة على منصات التواصل الإحتماعي وكانت بالتزامن مع ظهور النجم احمد العوضي ضيفًا في برنامج رامز ايلون مصر.

في  الحلقة الاولي من مسلسل فهد البطل دخل أحمد العوضي السجن بعدما قتل صاحب المحل الذي كان يعمل فيه هو وشقيقته راوية.

حاول صاحب المحل الاعتداء على شقيقة أحمد العوضي ولكنه تمكن من إنقاذها واعتدى عليه بالضرب حتى توفي.

وحكم على فهد البطل بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وسط حالة انهيار من أسرته. 



 

مواعيد العرض 

يعرض مسلسل فهد البطل ضمن الموسم الرمضاني الحالي،  في تمام الساعة 9.45 عبر شاشة ON ، والإعادة 6.45 صباحا.

يشارك في بطولة مسلسل فهد البطل عدد كبير من الفنانين، وهو بطولة أحمد العوضي، وميرنا نور الدين، وأحمد عبدالعزيز، ونسرين أمين، وكارولين عزمي، وصفاء الطوخي، وعزت زين، وأحمد ماجد، وآخرين، من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد عبد السلام.


ويجدد أحمد العوضي من خلال هذا العمل التعاون مع المؤلف محمود حمدان ، الذي سبق وتعاون معه فى مسلسل “ حق عرب ”، الذي عرض العام الماضي ، وشارك فى بطولته عدد من النجوم أبرزهم رياض الخولي وسلوي عثمان ووفاء عامر وكارولين عزمي .


يعرض المسلسل خلال شهر رمضان 2025 علي عدد من القنوات المصرية والعربية، ففي مصر يعرض المسلسل على قناتي الحياة و ON، بالإضافة إلى توفره على منصة Watch It الرقمية.


وفى الدول العربية من المقرر عرض العمل علي عدد من القنوات، منها ، قناة الرشيد، وقناة أبو ظبي في تمام الساعة 8 مساءً ، وفى تمام الساعة 11.30 مساءَ عبر قناة أبو ظبي .


 


 

نسرين أمين فهد البطل احمد العوضي

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