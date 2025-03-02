أخبار التوك شو| حماس تُعلق على قرار وقف المساعدات الإنسانية.. وفريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من العتاولة

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

الاتحاد الأوروبي: نشكر مصر لاستضافتها عددًا كبيرًا من اللاجئين ودعمها لقضايا المنطقة

قالت مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، إن مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، كما أن مصر تلعب دورا محوريا في ضمان السلم والأمان الدائم في المنطقة.



وزير الخارجية: نعول على الاتحاد الأوروبي في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط: “تحدثنا عن القضية الفلسطينية والأوضاع فى غزة والسودان وليبيا وسوريا ولبنان ومنطقة البحر الأحمر، وأحطت المفاوضة علما بالأهمية البالغة بممارسة مزيد من الضغط والنفوذ لتثبيت وقف اطلاق النار وتنفيذ كل طرف لإلتزاماته فيما يتعلق عن الإفراج عن الرهائن والأسري”.



الخارجية: المفوضية الأوروبية استمعت لرؤية الرئيس السيسي لتعزيز الشراكة

قال وزير الخارجية إن المفوضية الأوروبية استمعت لرؤية الرئيس السيسي الخاصة بتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، متابعا: كما تم الحديث عن رؤية الرئيس السيسي للتطورات غير المسبوقة في الشرق الأوسط.



حماس تُعلق على قرار وقف المساعدات الإنسانية: ابتزاز رخيص

قالت حركة حماس إن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار.

الفانوس المصري.. صناعة بهجة رمضان بألوان وأشكال مختلفة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "الفانوس المصري.. صناعة بهجة رمضان بألوان وأشكال مختلفة"، حيث تحدثت المراسلة فرح الخولي عن هذه العادة الفلكلورية التي تمثل بصمات مصرية في شهر رمضان.



الاحتلال يقتحم أحياء فى نابلس ومخيمات شمال الضفة الغربية

قالت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، ولاء السلامين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم، أحياء عدة في مدينة نابلس، ومخيمي عسكر وبلاطة شمال الضفة الغربية.



إعلام إسرائيلى: حكومة نتنياهو وافقت على إمكانية استدعاء 400 ألف جندى احتياط إضافى

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت صباح اليوم على إمكانية استدعاء 400 الف جندي احتياط إضافي، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.



بشرى سارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس ثاني أيام رمضان

كشفت د. منار غانم٫ عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية٫ تفاصيل حالة الطقس اليوم ثاني أيام رمضان.



ربنا أدانا رخصة نصلي في أي وقت.. إلهام شاهين تواصل تصريحاتها الجدلية عن الصلاة

تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن تصريحاتها الجدلية عن الصلاة، قائلة: “هذا حدث منذ 20 عاما وكنت بعمل مسلسل وكان بالنسبالي شئ جديد، وفى نص المشهد استغرقوا وقت، وخرجت لقيت المخرج جامع الناس فى الإستوديو بيصلوا جماعة، قولت كان يجرى إيه لو نخلص الشغل وبعدين نصلي”.



خدوها مني.. فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من “العتاولة"

تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر، عن استبعادها من مسلسل العتاولة، قائلة: “أنا اللي سميت سترة العترة.. والشخصية دي بنتي خدوها مني"، مشيرة إلى أنها كانت صاحبة الفكرة الأساسية للشخصية، وأنها شعرت بالظلم بعد استبعادها من العمل.