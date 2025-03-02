وزير الخارجية: نعول على الاتحاد الأوروبي في تثبيت وقف إطلاق النار بغزة

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع مفوضية الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط: “تحدثنا عن القضية الفلسطينية والأوضاع فى غزة والسودان وليبيا وسوريا ولبنان ومنطقة البحر الأحمر، وأحطت المفاوضة علما بالأهمية البالغة بممارسة مزيد من الضغط والنفوذ لتثبيت وقف اطلاق النار وتنفيذ كل طرف لإلتزاماته فيما يتعلق عن الإفراج عن الرهائن والأسري”.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي: “هناك إتفاق لوقف إطلاق النار له ثلاث مراحل انتهينا من المراحل الاولي، وعلينا أن ننفذ باقي الاتفاقات وأحطت مفوضية الاتحاد الأوروبي علميا بالخطة المصرية العربية لخطة إعمار غزة وأهمية البدء الفورى في تنفيذها”.