وزير الخارجية: إنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية دائمة في المرحلة الأولى من خطتنا لغزة

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي: “الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتضمن تصورا شاملا لبرامج للتعافي المبكر السريع في فترة زمنية محددة، تمتد ما بين 6 أشهر إلى أقل من عام، وهي تتضمن توفير مساكن مؤقتة للفلسطينيين الموجودين في العراء الآن في قطاع غزة”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “سيتم العمل على إزالة قدر من الركام الموجود والتعامل مع القنابل والصواريخ والعناصر غير المنفجرة، وتتضمن الخطة أيضا برامج للحماية الاجتماعية للشعب الفلسطيني، والهدف الأساسي هو توفير مساكن عاجلة مؤقتة للفلسطينيين نتيجة التدمير الذي حدث”.

وتابع: “المساكن المؤقتة ستكون لها أشكال مختلفة، عن طريق خيام، وإعادة تأهيل لعدد من المنازل وتحتاج إلى مجرد إعادة تأهيل، وهناك 330 ألف منزل مدمر، من بينهم حوالي 60 ألف مدمر تدميرا جزئيا، وهي قابلة للتأهيل”.

واستطرد: “ستكون هناك مرحلة إعادة الأعمار، الأولى تهدف إلى إنشاء حوالي 200 ألف وحدة سكنية دائمة؛ لنقل الذين يقيمون في مناطق مؤقتة، إلى مناطق دائمة، والركام طبقا للخطة المصرية سيكون هناك 3 طرق للتعامل مع هذه الكمية الرهيبة من الركام، سواء من خلال إعادة تدويرها أو إنشاء كتل خرسانية أو العمل على ردم أجزاء للبحر”.