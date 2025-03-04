قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفحة جديدة .. الرئيس السيسي يلتقي رئيس الجمهورية العربية السورية
وزير الخارجية: إنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية دائمة في المرحلة الأولى من خطتنا لغزة
الرئيس السيسي يؤكد للرئيس محمود عباس رفض مصر لخطة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
شادي الكومي: رؤية الرئيس السيسي ترسم مسارًا لتحقيق السلام العادل بالمنطقة
التعادل 1-1 يحسم نتيجة الشوط الأول من قمة ريال مدريد وأتلتيكو
الرئيس السيسي يلتقي الدكتور رشاد العليمي.. ويؤكد دعم مصر الثابت لوحدة واستقلال اليمن
أتمنى محمود الخطيب يعتذر لأسر الشهداء.. رسالة نارية من أحمد موسى للأهلي
وزير الخارجية: الاتفاق على مرحلة ثانية لوقف إطلاق النار في غزة
على هامش القمة العربية.. الرئيس السيسي يلتقي رئيس المجلس الأوروبي
قيادي بمستقبل وطن: مصر صوت الحكمة ودرع العروبة في القمة العربية الطارئة
بدرية طلبة : أحمد العوضي استفاد من ياسمين عبد العزيز وهي لم تستفد شيئا
بسبب القمة العربية.. أحمد موسى يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين على الهواء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: إنشاء نحو 200 ألف وحدة سكنية دائمة في المرحلة الأولى من خطتنا لغزة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاجر ابراهيم

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي: “الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة تتضمن تصورا شاملا لبرامج للتعافي المبكر السريع في فترة زمنية محددة، تمتد ما بين 6 أشهر إلى أقل من عام، وهي تتضمن توفير مساكن مؤقتة للفلسطينيين الموجودين في العراء الآن في قطاع غزة”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم: “سيتم العمل على إزالة قدر من الركام الموجود والتعامل مع القنابل والصواريخ والعناصر غير المنفجرة، وتتضمن الخطة أيضا برامج للحماية الاجتماعية للشعب الفلسطيني، والهدف الأساسي هو توفير مساكن عاجلة مؤقتة للفلسطينيين نتيجة التدمير الذي حدث”.

وتابع: “المساكن المؤقتة ستكون لها أشكال مختلفة، عن طريق خيام، وإعادة تأهيل لعدد من المنازل وتحتاج إلى مجرد إعادة تأهيل، وهناك 330 ألف منزل مدمر، من بينهم حوالي 60 ألف مدمر تدميرا جزئيا، وهي قابلة للتأهيل”.

واستطرد: “ستكون هناك مرحلة إعادة الأعمار، الأولى تهدف إلى إنشاء حوالي 200 ألف وحدة سكنية دائمة؛ لنقل الذين يقيمون في مناطق مؤقتة، إلى مناطق دائمة، والركام طبقا للخطة المصرية سيكون هناك 3 طرق للتعامل مع هذه الكمية الرهيبة من الركام، سواء من خلال إعادة تدويرها أو إنشاء كتل خرسانية أو العمل على ردم أجزاء للبحر”.

وزير الخارجية قطاع غزة غزة إعمار غزة بدر عبد العاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور علي جمعة

هل تجوز العادة الســرية خوفا من الوقوع في الزنا؟ علي جمعة يرد على سؤال أحد الشباب

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب المدارس.. قرارات نهائية الآن

حالة الطقس

منخفض جوي خطير .. أصعب ساعات في رمضان وأمطار وبرد مع الصيام

رئيس نادي الصيد بالمحلة

وفاة محمد السبكي رئيس نادي الصيد أثناء إفطاره مع أسرته بالمحلة الكبري

افطار الحامل

كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح

السجائر

موعد أخطر سيجارة على حياة الإنسان.. جمال شعبان يحذر المدخنين| شاهد

حالة الطقس

تحذير عاجل .. طقس غير مستقر وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدًا

صلاة التراويح

تسبب العمى.. حركة في الصلاة حذر النبي من فعلها.. تجنبها في التراويح

ترشيحاتنا

الفنانة عفاف شعيب

غدا.. نظر قضية الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي لاتهامه بالسب والقذف

اسعاف - أرشيفية

جريمة قابيل وهابيل قبل رمضان.. شاب يط.عن شقيقه والسبب جاكيت

سعد الصغير

بعد قضاء فترة العقوبة.. موعد خروج المطرب سعد الصغير

بالصور

عشان تتغلب على عصبية الصيام.. اتبع هذه النصائح

توتر الصيام
توتر الصيام
توتر الصيام

مسلسل الكابتن الحلقة 5.. أكرم حسني يبتز محسن منصور

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

بعد توجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف المرتبات والمعاشات بالزيادة الجديدة حكومي وخاص

موعد صرف المرتبات
موعد صرف المرتبات
موعد صرف المرتبات

هؤلاء ممنوعون تناول العرقسوس في رمضان

العرقسوس
العرقسوس
العرقسوس

فيديو

إيناس الدغيدي

40 ألف دولار عشان أقدر أمشي.. إيناس الدغيدي تكشف عن الحقنة العلاجية

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

احذروا الشحن بهذا المبلغ.. تنبيه مهم لأصحاب عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تأييد حبس البلوجر هدير عبد الرازق سنة في اتهامها بنشر الفسق | تفاصيل

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حقيقة إعادة التقييمات والامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين | قرار مهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

المزيد