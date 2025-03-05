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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أطلق عليه كلب بيتبول .. خناقة بين حانوتي وطالب ثانوي بالمنيرة الغربية

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

انتهت مشاجرة بين حانوتي وطالب في منطقة المنيرة الغربية بمأساة حيث أطلق حانوتي كلب بيتبول على طالب ما ادى لإصابته بعدة إصابات في يديه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


وكشفت التحريات الأولية انه اثناء سير طالب يدعى زياد. ح في الشارع ومعه كلبه من نوع "هاسكي" قبل الإفطار، مر من أمام حانوتي، الذي سخر منه ومن كلبه قائلًا: ده قطة أنا هوريك الكلاب اللي بجد.

وأضافت التحريات أنه اثناء عودة الطالب زياد قبل صلاة المغرب أقدم الحانوتي على فك قيود كلب بيتبول لينقض على زياد وكلبه وإصابته إصابات باليد، وهو ما دفعه إلى التوجه إلى ديوان الشرطة وحرر محضر بالواقعة والذي حمل رقم 2106 جنح المنيرة الغربية. 

واخطرت مديرية أمن الجيزة النيابة العامة للتحقيق. 

مشاجرة حانوتي المنيرة الغربية كلب بيتبول

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