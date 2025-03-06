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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أخبار العالم| ترامب يهدد حماس بمواجهة الجحيم إن لم تطلق الرهائن.. و700 دبلوماسي أمريكي يحتجون على تفكيك وكالة التنمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

نشر موقع صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

سوريا.. 12 قتـ.يلا إثر اشتباكات في الصنمين بدرعا

ارتفع عدد القتلى جراء الاشتباكات في مدينة  الصنمين في ريف درعا السورية إلى 12 شخصًا إثر اشتباكات مع القوات التي شكلتها الحكومة الجديدة، وفصائل محلية، حسب إحصاءات نشرتها صفحات إخبارية محلية، و"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بينما لم تذكر وكالة "سانا" الرسمية أي معلومات عن الاشتباكات.

خطة إعادة هيكلة|إدارة ترامب تعتزم شطب 80 ألف وظيفة بوزارة المحاربين القدامى

تعتزم إدارة شؤون المحاربين القدماء إجراء عملية إعادة هيكلة تشمل شطب 80 ألف وظيفة من الإدارة المترامية الأطراف التي تقدم خدمات الرعاية الصحية لأفراد الجيش الأمريكي المتقاعدين، وفقًا لمذكرة داخلية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

ترامب يهدد حماس بمواجهة الجحيم إن لم تطلق الرهائن

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس بأنها ستواجه الجحيم إذا لم تفرج عن جميع الرهائن، سواء الأحياء أم الأموات، المحتجزين في قطاع غزة.

بيان أوروبي يرفض أي دور لحماس في غزة مستقبلا

شدّدت دول أوروبية عدة في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على أنّ حركة حماس يجب ألا تؤدي "أي دور" في قطاع غزة مستقبلا، بموجب الخطة التي قدّمها القادة العرب.

قيادي حوثي: إدخال المواد إلى غزة أهم من قرار التصنيف الأمريكي اللاشرعي

رد عضو المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة الحوثيين محمد علي الحوثي، على تصنيف واشنطن لهم كمنظمة "إرهابية".

المفاوضات السرية .. حماس تتفاوض على الإفراج عن رهائن أمريكيين وإسرائيليين|تفاصيل

أكد مسؤول في حركة حماس، أمس الأربعاء، إجراء اتصالات مباشرة مع الموفد الأمريكي، تناولت الإفراج عن رهائن أمريكيين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة.

أمريكا توقف ترحيل المهاجرين بالطائرات العسكرية.. لهذا السبب

أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استخدام الطائرات العسكرية لنقل المهاجرين غير الشرعيين إلى قاعدة جوانتانامو.

خطوة أولى لإقالة المدعية العامة تنذر بأزمة دستورية في إسرائيل

اتخذ وزير العدل الإسرائيلي أول خطوة نحو إقالة المدعية العامة للبلاد من منصبها، وهو إجراء قد يشعل أزمة دستورية جديدة ويساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة.

خطاب ترامب أمام الكونجرس جذب 36.6 مليون مشاهد

ستقطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 6ر36 مليون مشاهد خلال خطابه أمام الكونجرس ليل الثلاثاء/الأربعاء، وفقا لما أفادت به شركة نيلسن المتخصصة في قياس نسب المشاهدة.

اليونان.. تصاعد الاحتجاجات على خلفية أسوأ كارثة سكك حديدية | فيديو

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في اليونان  على خلفية أسوأ كارثة سكك حديدية شهدتها البلاد، حيث تجددت الاشتباكات في أثينا الأربعاء بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين.


700 دبلوماسي أمريكي يحتجون على تفكيك وكالة التنمية

كتب مئات الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رسالة موجهة لوزير الخارجية ماركو روبيو احتجوا فيها على تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقالوا إن غيابها يقوض زعامة الولايات المتحدة وأمنها ويترك فراغا ستملأه الصين وروسيا.

أمريكا حماس دونالد ترامب قطاع غزة غزة حركة حماس

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