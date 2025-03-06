اليونان.. تصاعد الاحتجاجات على خلفية أسوأ كارثة سكك حديدية | فيديو

تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في اليونان على خلفية أسوأ كارثة سكك حديدية شهدتها البلاد، حيث تجددت الاشتباكات في أثينا الأربعاء بين الشرطة اليونانية ومتظاهرين.

ويحتج المتظاهرون على حادث قطار وقع في 2023 وأسفر عن مقتل 57 شخصا، معظمهم من الطلاب.

ونشبت أعمال العنف بعد تظاهر الآلاف سلميا أمام البرلمان حيث كان المشرعون يناقشون اقتراحا بحجب الثقة قدمته أحزاب المعارضة ضد الحكومة المنتمية إلى تيار يمين الوسط، بحسب رويترز.

وفي وقت سابق، أطلق المتظاهرون مصابيح مضاءة باللهب في الهواء ووقفوا دقيقة صمت حدادا على أرواح الضحايا. ورسموا بالشموع الرقم 57 على الأرض.