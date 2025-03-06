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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيان أوروبي يرفض أي دور لحماس في غزة مستقبلا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

شدّدت دول أوروبية عدة في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على أنّ حركة حماس يجب ألا تؤدي "أي دور" في قطاع غزة مستقبلا، بموجب الخطة التي قدّمها القادة العرب.

وقال القائم بأعمال البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك جاي دارماد هيكاري للصحافيين، في بيان باسم فرنسا والدنمارك واليونان وسلوفينيا والمملكة المتحدة، "نحن واضحون لجهة أنّ الخطة المستقبلية يجب ألا تعطي أي دور لحماس، ويجب أن تضمن أمن إسرائيل، ويجب ألا تشرد الفلسطينيين من غزة"، بحسب فرانس برس.

وأضاف أنّ الخطّة "يجب أن تدعم وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل السلطة الفلسطينية".

واعتمد القادة العرب الثلاثاء خطة لإعادة إعمار قطاع غزة وعودة السلطة الفلسطينية إليه، كبديل عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي اقترح السيطرة على قطاع غزة وترحيل سكانه وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

ودعت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المجتمعة في القاهرة إلى توحيد الفلسطينيين تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.

وتابع القائم بأعمال البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الأمن عُقد لمناقشة هذه المسألة الأربعاء، "نرحّب بالجهود الإقليمية الهادفة إلى التوحد حول خطة واحدة للمرحلة المقبلة في غزة، ونحن مستعدون لدعم وتطوير هذه الأفكار".

وحثّت فرنسا والدول الأربع إسرائيل على السماح بدخول المساعدات الإنسانية "غير المشروطة" إلى غزة، مذكّرة بأنّ الأمر "غير قابل للتفاوض".

وأعلنت الدولة العبرية الأحد قرارا بتعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وسط خلاف مع حركة حماس بشأن كيفية مواصلة تطبيق اتفاق الهدنة الهش الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، بعد 15 شهرا من حرب مدمّرة في القطاع الفلسطيني.
 

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