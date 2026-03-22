بقاتلة الصهاينة.. الجيش الإيراني يعلن عن هجوم ناجح على مطار بن جوريون الإسرائيلي

أعلن العميد أكرمي‌نيا المتحدث باسم الجیش الإيراني، اليوم الأحد، أن الجيش شن هجوما بطائرة مسيرة متطورة من نوع آرش 2 على مطار بن جوريون الإسرائيلي، وحقق الهجوم نجاحا، بحسب كلامه.





وقال المتحدث إن "معظم الطائرات المسيرة التي استخدمها الجيش ضد مطار بن جوريون كانت من نوع آرش 2، وهو نموذج متطور وأكثر تدميرا من طائرتي كيان وآرش 1، ويبلغ مداه 2000 كيلومتر، ويعرف في أدبيات الجيش الإيراني بالطائرات المسيرة "قاتلة الصهاينة".



وأضاف أنه "نظرا لأن المقطع العرضي الراداري لهذه الطائرة صغير جدا، فإنها تستطيع بسهولة اختراق أنظمة الرادار الخاصة بالعدو، مما يجعل اكتشافها صعبًا للغاية بالإضافة إلى ذلك، ونظرا لتمتعها بقدرة تحليق عالية وانخفاض تكلفتها مقارنة بالطائرات المسيرة الأخرى والصواريخ الاعتراضية التي تُطلق ضدها، فإن هذه الطائرة تعتبر اقتصادية وفعالة من حيث التكلفة".



وكشف العميد أكرمي‌نيا أنه "يتم إنتاج طائرة آرش 2 بسرعة كبيرة، كما أن سرعة تجهيزها وإطلاقها عالية جدا ولهذا السبب، يمكننا في أي وقت نقرر فيه ذلك، إطلاق أعداد كبيرة من هذا النوع من الطائرات المسيرة بكل سهولة".