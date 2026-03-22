قال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل ديميترييف، إن "أزمة طاقة كبرى ستدفع الدول الأوروبية إلى الانضمام إلى قائمة الدول الراغبة في الحصول على الإمدادات الروسية".

جاء ذلك في تعليق لديميترييف على منشور للخبير الاقتصادي كريستوف بارو على موقع إكس، والذي استعرض فيه الإجراءات التي تتخذها دول الاتحاد الأوروبي لكبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك تخفيضات ضريبية، ودعم للمواطنين، ووضع سقوف سعرية، وإصلاح سوق الطاقة، حسبما أوردت شبكىة "تاس" الإخبارية اليوم.

وكتب ديميترييف: "لن تُخفف هذه الإجراءات من حدة أكبر أزمة طاقة على الإطلاق. ستسعى دول الاتحاد الأوروبي قريبًا إلى الانضمام إلى قائمة الدول الراغبة في الحصول على الطاقة الروسية. القائمة طويلة، وسيقفون بفخر في نهايتها"، حسب قوله.