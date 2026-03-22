قطر.. سقوط مروحية في المياه الإقليمية جراء عطل فني

أعلنت وزارة الدفاع القطرية، فجر اليوم، عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة.

وأشارت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا) - إلى أنه يجري البحث عن طاقمها والركاب.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية في قطر أن فرقها المختصة تباشر عمليات البحث والإنقاذ في المياه الإقليمية للدولة، وذلك إثر حادث سقوط الطائرة المروحية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه يشارك في تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ كل من فريق البحث والإنقاذ البحري التابع للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، إلى جانب مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا).