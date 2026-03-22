وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

تفقد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى ديرب نجم المركزي لمتابعة انتظام سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين والتأكد من رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفى خلال عطلة العيد، يرافقه الدكتورة علا يوسف مديرة وحدة المراجعة الفنية والإكلينيكية ومديرة مكتب وكيل الوزارة.

وخلال الجولة تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وذلك في حضور الدكتور أحمد مهدلي مدير المستشفى، حيث بدأ زيارته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ، متفقداً غرف الفرز والغرز والإنعاش القلبي الرئوي، ومتابعاً تقديم الخدمة للحالات الطارئة، موجهاً بسرعة التعامل مع الحالات المرضية والحرجة، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدليات، خاصة صيدلية الطوارئ التي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأمصال واللقاحات.

كما تفقد الدكتور أحمد البيلي قسم العناية المركزة للأمراض الباطنية والقلب، مطمئناً على الحالة الصحية للمرضى، من الطبيب المعالج وفريق التمريض، وتم التأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، بعد مناظرة الملفات الطبية، والتأكد من تدوين كافة الإجراءات العلاجية والتمريضية وفقاً للبروتوكولات العلاجية المعتمدة، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى، كما أكد على أهمية الالتزام بكافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى داخل الأقسام المختلفة.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الداخلية، وقسم الأورام السرطانية، والذي يسع لعدد ١٥ سرير منهم ٦ أسرة عناية مركزة، هذا بجانب ٦ كراسي لتلقي العلاج اليومي، حيث تم الاطمئنان على الحالة العامة للمرضى، والاستماع إليهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، والعمل على تلبية أي احتياجات طبية لهم، موجهاً بتطوير الخدمة بقسم الأورام والعمل على تفعيل جراحات الأورام المتقدمة، كما اطمأن وكيل الوزارة على توافر فصائل الدم المختلفة ومشتقاته ببنك الدم بالمستشفى، خاصة الفصائل النادرة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الحرجة، وأكد «البيلي» على أهمية إجراء الصيانة الدورية للأجهزة الطبية، لضمان استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة، كما تم التأكد كفاءة تشغيل الأجهزة الطبية، بقسم الأشعة والمعامل.

وفي ختام جولته، قدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية التهنئة للمرضى والعاملين بمستشفى ديرب نجم المركزي بمناسبة عيد الفطر المبارك، موجهاً الشكر للفرق الطبية على جهودهم المخلصة خلال فترة العيد، ومؤكداً استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة لجميع المواطنين.