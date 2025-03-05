مفكر سياسى: الولايات المتحدة أعلنت عن محادثات جارية مع حركة حماس

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي أن القاهرة ستستضيف مؤتمرًا دوليًا خلال الشهر المقبل لبحث تمويل إعادة الإعمار في قطاع غزة.

وقال سعيد خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الولايات المتحدة أعلنت عن محادثات جارية بينها وبين حركة حماس.

خمسة رهائن

وفي حديثه عن الموقف الأمريكي، قال إن دونالد ترامب يسعى لإحداث انقلاب كبير في منطقة الشرق الأوسط مشيرًا إلى وجود تقارير تفيد بأن واشنطن تحدثت مع حماس بشأن خمسة رهائن أمريكيين ضمن مفاوضات الهدنة في الدوحة.

وتابع : «هناك أحاديث عن إمكانية التوصل إلى سلام واسع وهدنة طويلة الأمد بين حماس وإسرائيل، لكن الوضع لا يزال مرتبكًا، رغم وجود اتصالات مكثفة وأدوار استخباراتية تعمل على تهدئة الأوضاع».