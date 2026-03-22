قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

يجلب الألم والدمار للجميع.. الأوقاف: نحذر من مآلات التصعيد ومخططات هدم الدول

أحمد سعيد

أكدت وزارة الأوقاف، استنكارها العدوان الإيراني على الدول العربية الشقيقة، مشيرة إلى أنها تتابع ما يحدث في المنطقة وبواعثه الدينونية المنتحلة لاستدعاء المغالبة الدينية في صراع سياسي. 

وأضافت وزارة الأوقاف في بيان لها اليوم، الأحد، أن الوزارة تؤكد ما يلي:

١- الإدانة التامة لكل أشكال العدوان الإيراني على الدول العربية الشقيقة في منطقة الخليج العربي وفي العراق والأردن. 
٢- تأكيد الثوابت المصرية في التضامن الكامل مع الأشقاء في الدول العربية في مواجهة كل أشكال العدوان على سيادة تلك الدول الشقيقة، وكل مساعي العبث بالتوازنات القائمة في المنطقة. 


٣- التحذير الشديد من كل: مآلات التصعيد، ومخططات هدم دول، والعبث بمقومات استقرار، وسلم إقليمي، وتوازنات إقليمية، فإن التصعيد والتصعيد المضاد لن يجلبا إلا مزيدًا من الألم والدمار للجميع، بلا استثناء، فلا مناص من التهدئة وخفض التصعيد، لأن هذا هو المفتاح الحقيقي لمسار من التفاهم بين كافة الأطراف، بدلا من الصراع الذي يعود بالعواقب الوخيمة على الجميع . 
٤- ضرورة النأي بالدين الإسلامي خاصة، وبالأديان عامة، عن الاستغلال السياسي الذي يلوي أعناق النصوص لتأييد أهواء تنبؤية.

وتظل وزارة الأوقاف المصرية محافظة على رسالتها، بنشر الوعي الصحيح انتصارًا للحقوق الوطنية والعربية. والدعاء موصول أن يحفظ الله مصر وأهلها، والشعوب العربية والمسلمة كافة، وكل بلدان العالم المحبة للسلام والحق.

طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

