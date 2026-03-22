ديني

الأوقاف: ندين كل أشكال العدوان الإيراني على الدول العربية الشقيقة في الخليج

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

أكدت وزارة الأوقاف المصرية، أنها تتابع ما يحدث في المنطقة وبواعثه الدينونية المنتحلة لاستدعاء المغالبة الدينية في صراع سياسي، ويأتي ذلك قياما برسالة الأوقاف التي هي أمانة دينية ووطنية وإنسانية، وانطلاقا من دورها. 

وأضافت الأوقاف في بيان لها اليوم، الأحد، أن وزارة تؤكد ما يلي:

١- الإدانة التامة لكل أشكال العدوان الإيراني على الدول العربية الشقيقة في منطقة الخليج العربي وفي العراق والأردن. 

٢- تأكيد الثوابت المصرية في التضامن الكامل مع الأشقاء في الدول العربية في مواجهة كل أشكال العدوان على سيادة تلك الدول الشقيقة، وكل مساعي العبث بالتوازنات القائمة في المنطقة. 

٣- التحذير الشديد من كل: مآلات التصعيد، ومخططات هدم دول، والعبث بمقومات استقرار، وسلم إقليمي، وتوازنات إقليمية، فإن التصعيد والتصعيد المضاد لن يجلبا إلا مزيدًا من الألم والدمار للجميع، بلا استثناء، فلا مناص من التهدئة وخفض التصعيد، لأن هذا هو المفتاح الحقيقي لمسار من التفاهم بين كافة الأطراف، بدلا من الصراع الذي يعود بالعواقب الوخيمة على الجميع . 

٤- ضرورة النأي بالدين الإسلامي خاصة، وبالأديان عامة، عن الاستغلال السياسي الذي يلوي أعناق النصوص لتأييد أهواء تنبؤية. 

واختتمت الأوقاف "أن الوزارة محافظة على رسالتها، بنشر الوعي الصحيح انتصارًا للحقوق الوطنية والعربية، والدعاء موصول أن يحفظ الله مصر وأهلها، والشعوب العربية والمسلمة كافة، وكل بلدان العالم المحبة للسلام والحق".

