الهجمات تتواصل على قاعدة فيكتوريا قرب مطار بغداد وسط تصاعد التوترات الأمنية

أفادت هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، وقوع سلسلة من الهجمات استهدفت قاعدة فيكتوريا خلال 24 ساعة، في تطور أمني جديد يعكس تصاعد التوترات في محيط العاصمة العراقية.

هجمات متفرقة

وأوضحت «التميمي» أن القاعدة تعرضت لحوالي 8 هجمات متفرقة خلال يوم واحد، مشيرة إلى أن بعضها تسبب في أضرار مادية داخل المنشآت التابعة للقاعدة، مع تصاعد أعمدة الدخان في محيط الموقع.

وأضافت أن قاعدة فيكتوريا تُعد مركز دعم لوجستي سابقًا مرتبطًا بالوجود الأمريكي، وتضم منشآت دبلوماسية ومرافق خدمية، إلا أن عدد العاملين فيها تقلص مؤخرًا بعد تقليص مهام التحالف الدولي وانسحاب بعض عناصره.

القواعد المحيطة بمطار بغداد

وأشارت إلى أن الاستهدافات لم تعد تقتصر على السفارات فقط، بل امتدت لتشمل القواعد المحيطة بمطار بغداد الدولي، باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، ما يعكس تحولًا في طبيعة الهجمات واتساع نطاقها خلال الفترة الأخيرة.

