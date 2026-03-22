جيش الاحتلال: استهداف 10 عناصر لحزب الله شكلوا تهديدا لقواتنا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، قال إن الفرقة 36 تنفذ عمليات برية مكثفة في جنوب لبنان لتدمير بنى تحتية لحزب الله.



وأضافت جيش الاحتلال، أن داهمنا مواقع عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان وعثرنا على كميات كبيرة من الأسلحة، واستهدفنا أكثر من 10 عناصر لحزب الله كانوا يشكلون تهديدا مباشرا لقواتنا.



كما أفاد حزب الله بقصفه بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي عند تلة الخزان ببلدة العديسة جنوبي لبنان.

وذكر حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في تلة المحيسبات جنوب مشروع الطيبة.

وقال حزب الله: قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو الإسرائيلي جنوب مشروع الطيبة جنوبي لبنان.

فيما قال الإسعاف الإسرائيلي: نقلنا 88 مصابا حتى الآن من موقع سقوط الصاروخ في عراد جروح 10 منهم خطيرة و19 متوسطة.

الحرس الثوري الإيراني

وقال الحرس الثوري الإيراني أنه نفذ الموجة ٧٣ من عمليات الوعد الصادق ٤ ضد الكيان الصهيوني وقواعد أمريكية في المنطقة و استهدف في الموجة ٧٣ مناطق ديمونة وعراد وبئر السبع وكريات غات جنوبي الأراضي المحتلة، مشيرًا إلى إطلاقه صواريخ فتاح وعماد وقدر ومسيرات هجومية.

وأدى ضرب عراد بدمار واسع حيث قال رئيس بلدية ديمونة بإجلاء 485 شخصا من المدينة بعد سقوط صاروخ إيراني، فيما ذكر الجيش المحتل بفشل محاولتي اعتراض للصاروخ الإيراني الذي يزن 450 كيلوجراما فضرب عراد مباشرة.