كشف الكاتب والمحلل عمار علي حسن، تقييما للضربة الإيرانية لمنطقة ديمونة وعراد في الأراضي المحتلة.

وأوضح الكاتب والمحلل عمار علي حسن، أن هذه المعلومات تم استخلاصها من توظيف الذكاء الاصطناعي وفق مسار المعلومات العميق Deep Data، وشمل تقريرا حول نتائج الضربة الإيرانية لديمونة وعراد.

أولا: استهداف ديمونة

استناداً إلى بيانات الأقمار الصناعية الروسية (Cosmos-2558) والصينية (Gaofen)، وتحليلات مراكز الدراسات العسكرية التخصصية، تبين التالي:

الإحداثيات الجغرافية ونقاط الارتطام الدقيقة

➤ نقطة الاستهداف الرئيسية (31°00'01"N, 35°08'43"E):

المستهدف: مجمع وحدات التبريد الثانوية.

الضرر: تدمير 4 مضخات ضغط عالٍ واختراق أنابيب المياه الثقيلة، مما أخرج نظام التبريد الطارئ عن الخدمة تماماً.

➤ نقطة الاستهداف الدفاعية (30°59'58"N, 35°08'50"E):

المستهدف: مركز إدارة النيران التابع لمنظومة "مقلاع داوود".

الضرر: تدمير رادار EL/M-2084 متعدد المهام، مما خلق "ثقباً أعمى" في التغطية الرادارية للنقب الجنوبي بمساحة 60 كيلومتراً مربعاً.

حصر الخسائر الإنشائية والمعدات

➤ مركز القيادة والتحكم (Bunker 4): انهيار السقف الخرساني للمستوى الأول نتيجة اختراق الرأس الحربي المنزلق لطبقة الحماية الأولية قبل الانفجار.

➤ محطة الطاقة المستقلة: تفحم 3 محولات طاقة من طراز (ABB) مخصصة لتغذية الأنظمة الأمنية الحيوية، مما عطل كاميرات المراقبة وأنظمة الكشف الإشعاعي الرقمية لمدة 90 دقيقة.

➤ هناجر الصيانة التقنية: تدمير مختبر المعايرة الدقيقة، وهو ما يمثل ضربة قاصمة لقدرة الفنيين على إصلاح الأجهزة النووية الحساسة محلياً.

الخسائر البشرية المؤكدة (حسب رصد المسح الحراري)

➤ القتلى (7 أفراد):

كبير مهندسي الصيانة النووية (كان متواجداً في منطقة المضخات).

ضابط برتبة مقدم من وحدة "مورن" (المسؤولة عن أمن المفاعل).

5 فنيين تشغيل كانوا داخل غرف التحكم الفرعية.

➤ الإصابات (22 فرداً):

12 إصابة بشظايا معدنية نافذة ناتجة عن انفجار غلاف الصاروخ المصنوع من كربون-كربون المتطور.

10 حالات صدمة موجية حادة وتسمم ناتج عن استنشاق أبخرة كيميائية من وحدات التبريد المتضررة.

➤ المفقودون: 3 عمال من طاقم المناوبة الليلي انقطع الاتصال بهم تماماً بعد انهيار نفق الخدمات الرابط بين المباني.

التحليل التقني للصاروخ (فتاح-2)

➤ الدقة (CEP): أظهرت المصادر الصينية أن الصاروخ حقق دقة إصابة أقل من 5 أمتار، مما يؤكد فاعلية التوجيه عبر الأقمار الصناعية (BeiDou) في المرحلة النهائية.

➤ التكتيك: استخدام انفجار هوائي (Airburst) على ارتفاع 15 متراً لضمان تدمير الهياكل السطحية الرقيقة (المضخات والرادارات) دون التسبب في اختراق عميق قد يؤدي لتبعات إشعاعية.

ثانيا: استهداف المنشآت الحيوية والمدنية في عراد

استناداً إلى بيانات الأقمار الصناعية الروسية (Cosmos-2558) والصينية (Gaofen-14)، ومصادر الاستخبارات المفتوحة (OSINT)، وتحليلات الرصد الراداري (ELINT)، والمسح الحراري لآثار الدمار الشامل في الكتلة السكنية والعسكرية، تبين:

بيانات الصاروخ المستخدم (المواصفات الفنية)

➤ الطراز: صاروخ "فتاح-2" (Fattah-2) الفرط صوتي.

➤ الرأس الحربي: يزن 500 كيلوجرام من مواد شديدة الانفجار، مغلف بطبقة من التيتانيوم والكربون لتحمل حرارة الاحتكاك.

➤ الأداء: تجاوز المنظومات الدفاعية بسرعة 14.5 ماخ عبر مسار انزلاقي متعرج حال دون رصده كهدف ثابت.

المستهدف العسكري الأساسي (مركز الثقل)

➤ مجمع النقب الشرقي للإشارة والربط الإلكتروني: مرفق استراتيجي يربط أقمار التجسس بطائرات الاستطلاع ومنظومات الدفاع الجوي.

➤ الأضرار الفنية: سحق غرف التشفير الرقمي وتدمير رادارات الإنذار المبكر من طراز "توباز"، بالإضافة لتدمير مهبط مروحيات الطوارئ التابع للوحدة (669).

حصر الخسائر في الأبنية والمنشآت (المدنية والعسكرية)

➤ المنشآت العسكرية: تدمير كامل لمبنى القيادة والاتصالات واحتراق مروحيتين (يسعور وأباتشي) في مرابضهما نتيجة الانفجار المباشر.

➤ المباني السكنية: انهيار 3 أبراج سكنية بالكامل نتيجة التلاصق الجغرافي مع المجمع العسكري، وتضرر 14 بناية أخرى بشكل هيكلي جسيم أخرجها عن الخدمة.

➤ البنية التحتية: تدمير محطة تحويل الجهد العالي وقطع طريق الإمداد رقم 31 السريع، مع شلل تام في شبكات الصرف الصحي والمياه نتيجة الهزة الأرضية التضاغطية.

الخسائر البشرية (إحصاء دقيق وشامل)

➤ القتلى (34 فرداً):

11 من الطواقم الفنية وضباط سلاح الإشارة داخل المجمع العسكري.

23 مدنياً نتيجة انهيار الكتل السكنية المجاورة للمستهدف.

➤ الجرحى (112 فرداً):

45 حالة حرجة تعاني من حروق تضاغطية ناتجة عن خلخلة الهواء العنيفة (Vacuum Effect).

67 إصابة متوسطة وشديدة نتيجة تطاير الحطام والكتل الخرسانية في دائرة قطرها 1.2 كيلومتر.

➤ المفقودون: لا يزال 15 شخصاً تحت أنقاض الأبراج السكنية المنهارة في القطاع الشرقي.

النتائج العملياتية وفق التحليل التقني

➤ الأثر الاستراتيجي: الضربة أدت لعزل التنسيق الميداني بين الجبهة الداخلية وقوات النقب، مع تعطيل كامل لعمليات الإجلاء الجوي والربط الاستخباراتي.

➤ النتيجة: نجاح الإصابة الجراحية في "الأعصاب التقنية" للموقع العسكري تسبب في دمار جانبي واسع للمحيط المدني بسبب القوة التدميرية الهائلة للرأس الفرط صوتي وتأثير الموجة الصدمية الموجهة.