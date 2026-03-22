قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يدرس إقالة توروب بعد صدمة الخروج الإفريقي أمام الترجي |خاص
6 قتلى في سقوط مروحية قطرية بالمياه الإقليمية
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. كيف تضع مصر التعليم على رأس أولوياتها؟
%30 زيادة في زوار حدائق الحيوان خلال عيد الفطر المبارك
هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟..الإفتاء تجيب
طولها 5 أمتار .. مازدا اليابانية تطلق أول سيارة يمكنها التحوّل إلى شاحنة
الطاقة الإيراني: الهجمات الأمريكية الإسرائيلية استهدفت منشآت النقل ومحطات تحلية المياه
إيرادات أفلام عيد الفطر.. برشامة يحافظ على الصدارة وايجي بيست يلاحقه
التصعيد مستمر.. غارات أمريكية إسرائيلية تستهدف مجمع أصفهان النووي
قطر: استمرار البحث عن مفقود ضمن ضحايا حادث تحطم الطائرة المروحية
رضا عبدالعال: إدارة الأهلي تتحمل مسؤولية الخروج القاري
وزارة الصحة الإسرائيلية: 4564 مصابا منذ بدء الحرب على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

أستاذ قانون دولي: البيان المصري يفضح المخطط الإسرائيلي الشامل.. سوريا ولبنان وإيران حلقات متصلة في مشروع إسرائيل الكبرى

سوريا
سوريا
رنا أشرف

في ظل تصاعد غير مسبوق للتوترات الإقليمية وتعدد بؤر الصراع في الشرق الأوسط، تتزايد التحذيرات من انزلاق المنطقة نحو مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة، خاصة مع اتساع نطاق العمليات العسكرية وتزامنها على أكثر من جبهة. 

وفي هذا السياق، يبرز البيان المصري الأخير بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا كإشارة سياسية وقانونية تحمل دلالات عميقة، إذ لا يقتصر على إدانة واقعة بعينها، بل يكشف وفق خبراء عن ملامح مخطط أشمل لإعادة تشكيل خريطة المنطقة.

ومع تصاعد الهجمات الإسرائيلية وتكرارها في سوريا وامتدادها إلى لبنان وغزة، بالتوازي مع المواجهات المتصاعدة مع إيران، تتعزز المخاوف من وجود استراتيجية متكاملة تستهدف فرض واقع إقليمي جديد بالقوة.

خبير دولي: 988 غارة إسرائيلية على سوريا في 7 أشهر.. والبيان المصري يكشف مشروع إسرائيل الكبرى


أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيات الأمريكية والأوروبية والمصرية للقانون الدولي، أن البيان المصري الأخير الصادر يوم 20 مارس 2026 والذي أدان بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر على سوريا يكشف بوضوح حقيقة المخطط الإسرائيلي الأمريكي الشامل لإعادة رسم خريطة المنطقة بأكملها، موضحاً أن الضربات الإسرائيلية على المواقع العسكرية السورية في محافظة السويداء بحجة «حماية الدروز» تأتي في سياق استراتيجية توسعية متكاملة تشمل غزة ولبنان وإيران وسوريا، مؤكداً أن ما يحدث ليس أحداثاً منفصلة بل حلقات متصلة من مشروع إسرائيل الكبرى من النيل للفرات، محذراً من أن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات المتواصلة يدفع المنطقة نحو كارثة شاملة، داعياً لتطبيق فوري لاتفاقية الدفاع العربي المشترك كما أكدت مصر أكثر من مرة.

وقال الدكتور مهران في تصريحات صحفية لصدى البلد إن البيان المصري يتميز بوضوح قانوني وسياسي نادر، موضحاً أن وصف الاعتداء الإسرائيلي بأنه انتهاك صارخ ومتكرر لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي يضع الانتهاك في إطاره القانوني الصحيح، مؤكداً أن تشديد مصر على أن هذا التعدي يمثل استخفافاً خطيراً بالأمن والاستقرار الإقليمي وينذر بانزلاق الشرق الأوسط نحو مزيد من الفوضى والتوتر يعكس إدراكاً استراتيجياً عميقاً بأن سوريا ليست الهدف الوحيد بل جزء من استراتيجية أوسع.

ولفت إلى أن التوقيت له دلالة خاصة، موضحاً أن إسرائيل ضربت المواقع العسكرية السورية يوم 20 مارس بحجة حماية الدروز في السويداء بعد اشتباكات بين القوات الحكومية السورية وميليشيات درزية، مؤكداً أن هذه الذريعة واهية قانونياً لأن القانون الدولي لا يبيح لدولة التدخل عسكرياً في دولة مجاورة بحجة حماية أقلية، محذراً من أن إسرائيل نفذت منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024 أكثر من 988 غارة جوية ومدفعية على سوريا خلال سبعة أشهر فقط مقارنة بـ334 غارة خلال السنوات السبع السابقة.

وأكد أن الاعتداء على سوريا يأتي في نفس سياق الحرب المستعرة على إيران منذ 28 فبراير، موضحاً أن إسرائيل وأمريكا تحاولان استغلال انشغال العالم بالحرب الإيرانية لتنفيذ أجندتهما التوسعية في سوريا ولبنان وفلسطين، مؤكداً أن الأيام الأخيرة شهدت تصعيداً متزامناً على جميع الجبهات: ضرب حقل بارس الإيراني في 18 مارس، الرد الإيراني على منشآت رأس لفان القطرية في 19 مارس، تكثيف القصف على لبنان، ثم ضرب سوريا في 20 مارس، محذراً من أن هذا التصعيد المتعدد الجبهات يكشف استراتيجية إسرائيلية شاملة لضرب جميع خصومها في وقت واحد.

ولفت مهران إلى أن الاعتداء الإسرائيلي على سوريا ينتهك عدة مبادئ قانونية أساسية، موضحاً أن المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة تحظر استخدام القوة ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة، مؤكداً أن اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل لا تزال سارية قانوناً ويجب احترامها، محذراً من أن إسرائيل احتلت أيضاً المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان السوري المحتل وتوسعت فيها بشكل غير قانوني، لافتاً إلى أن مجلس الأمن أصدر قرارات متعددة تؤكد عدم شرعية احتلال إسرائيل للجولان السوري.

وأشاد أستاذ القانون الدولي بالدعوة المصرية المتكررة لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك، موضحاً أن البيان المصري جدد مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما، مؤكداً أن مصر تدرك أن الأمن العربي لا يتجزأ وأن ما يهدد سوريا اليوم يهدد مصر والدول العربية غداً، محذراً من أن المادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك واضحة في أن كل اعتداء مسلح يقع على دولة أو أكثر يعتبر اعتداء عليها جميعاً، لافتاً إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعا أكثر من مرة لتفعيل هذه الاتفاقية لكن التطبيق لا يزال غائباً.

وحذر من أن المشروع الصهيوني يتقدم على جميع الجبهات، موضحاً أن غزة تُباد منذ سبعة عشر شهراً، والضفة الغربية تُنظف عرقياً بالاستيطان المتسارع، ولبنان يُغزى برياً منذ 2 مارس مع نشر الفرقة 91 الإسرائيلية، وإيران تُقصف منذ 28 فبراير مع أكثر من 2300 قتيل وثلاثة ملايين ومئتي ألف نازح، وسوريا تُضرب يومياً تقريباً، مؤكداً أن هذه ليست أحداثاً منفصلة بل خطة واحدة متكاملة، محذراً من أن إسرائيل تستخدم ذريعة حماية الدروز في سوريا كما استخدمت ذرائع الأمن في غزة ومكافحة الإرهاب في لبنان والبرنامج النووي في إيران.

هذا وشدد الدكتور مهران علي ضرورة دعوة الدول العربية بشكل عاجل، مؤكداً أن الوقت ينفد بسرعة وأن التحرك الآن أو لا عودة، داعياً لعقد قمة عربية طارئة فورية لتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة حقيقية، محذراً من أن الصمت اليوم يعني السقوط غداً، مؤكداً أن البيان المصري الحازم يجب أن يتحول لموقف عربي جماعي موحد يرفض كل الانتهاكات الإسرائيلية ويدعم سوريا ولبنان وغزة وكل الشعوب المستهدفة، لافتاً إلى أن مصر تقود الطريق والعرب يجب أن يتبعوا للحفاظ علي سيادتهم.

إعتداءات إسرائيل إسرائيل الحرب على الدول العربية سوريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

زيزو وبن شرقي

«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

الاهلي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

الترجي التونسي

حفيظ الدراجي يكشف سر سقوط الأهلي أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

محمد عبد الجليل، المعروف بـ "جاليليو

بطريقة ساخرة وجريئة.. «جاليليو» يُثير غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة من الترجي

توروب

حسام البدري وعماد النحاس على رأس المرشحين لخلافة «توروب».. تفاصيل

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

ترشيحاتنا

كبار السن

الصحة: مبادرة رعاية كبار السن تخدم 2.1 مليون مواطن تجاوزوا 65 عامًا

التهنئة بعيد الفطر المبارك

الأنبا إيلاريون يهنئ قيادات البحر الأحمر بعيد الفطر المبارك

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي في زيارة للبحرين والسعودية..ويؤكد مصيرنا واحد..فيديو

بالصور

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر
نفس اللوك يثير الجدل..مقارنة بين ملك و ليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي
كوب القهوة اليومي

انحراف الحاجز الأنفي.. أسباب لا تتوقعها عن الشخير أثناء النوم

انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم
انحراف الحاجز الأنفي.. اسباب لا تتوقعها عن التشخر أثناء النوم

لوك مختلف .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد