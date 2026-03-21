تحقيقات وملفات

مع استهداف ديمونة ونطنز| جولات مكوكية للرئيس السيسي إلى الخليج.. وتخوفات من "تحول نووي" للحرب الإيرانية

ياسمين القصاص

في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتداخل المسارات العسكرية والسياسية، تشهد المنطقة مرحلة دقيقة تتسم بتسارع الأحداث وتزايد حدة المواجهات، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء الأزمة ومنع انزلاقها نحو مزيد من التصعيد.

وفي هذا الصدد، أفاد التلفزيون الإيراني بأن طهران استهدفت مدينة ديمونة جنوب إسرائيل، وذلك في رد مباشر على الهجوم الذي طال منشأة نطنز النووية، في خطوة تعكس اتساع رقعة المواجهة بين الطرفين. 

كما أعلن الإعلام الإيراني عن إطلاق موجة جديدة من القصف الصاروخي باتجاه إسرائيل، ضمن تصعيد مستمر يحمل مؤشرات على مرحلة أكثر خطورة.

ولتعزيز رسائلها العسكرية، نشر الحرس الثوري الإيراني مقطع فيديو يظهر إطلاق رشقات صاروخية، في توثيق واضح لاستمرار العمليات وتأكيد على الجاهزية لمواصلة الرد. 

وتعكس هذه التطورات نمطا من التصعيد المتبادل، مع انتقال الاستهداف إلى مواقع ذات أهمية استراتيجية، ما ينذر بتداعيات أوسع على أمن واستقرار المنطقة.

بالتوازي مع هذا التصعيد العسكري، تتحرك الدبلوماسية العربية بوتيرة متسارعة، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية، في محطة مهمة ضمن جولته الخليجية، التي تهدف إلى تنسيق المواقف العربية وبحث تطورات الحرب الإقليمية الراهنة.

وتأتي زيارة السيسي إلى الرياض تأكيدا على تضامن مصر الكامل مع دول الخليج العربي في مواجهة التهديدات الخارجية، وترسيخا لمفهوم الأمن القومي العربي الذي تضعه القاهرة في صدارة أولوياتها باعتباره خطا أحمر لا يمكن المساس به.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى السعودية قادما من المنامة، حيث عقد قمة ثنائية مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأسفرت المباحثات عن بيان مشترك شدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي التي تدين الهجمات الإيرانية، مع المطالبة بوقف فوري وغير مشروط لكافة أشكال التصعيد، كما أكد الجانبان على الحق المشروع لدول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية في الدفاع عن سيادتها وأمنها.

وتندرج هذه التحركات ضمن جولة أوسع شملت أيضا الإمارات وقطر، في دلالة واضحة على حرص القيادة المصرية على توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة. 

وقد أعرب ملك البحرين عن تقديره لموقف مصر الداعم، فيما جدد السيسي من الرياض رفض القاهرة القاطع لأي محاولات تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية، مؤكدا أن أمن الخليج يمثل امتدادا مباشرا للأمن القومي المصري، وأن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التضامن لمواجهة مخاطر التصعيد العسكري.

 والجدير بالذكر، أن التحركات الخارجية التي يقوم بها الرئيس السيسي، خاصة جولاته في دول الخليج، تعكس نهجا مصريا متوازنا يقوم على تعزيز الشراكات العربية وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة.

وهذه الزيارات تؤكد أن مصر تتبنى رؤية واضحة تستهدف دعم الاستقرار الإقليمي، من خلال التواصل المباشر مع القيادات العربية، بما يساهم في تقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تحركات الرئيس السيسي تحمل أبعادا سياسية مهمة، حيث تعكس التزام القاهرة بدعم أمن واستقرار الدول العربية، والتأكيد على رفض أي ممارسات من شأنها تهديد سيادة الدول أو زعزعة أمنها الداخلي.

والجولة الخليجية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، ما يعكس حرص الدولة المصرية على القيام بدور فعال في احتواء التوترات، والدفع نحو الحلول السلمية، بما يحافظ على مقدرات الشعوب ويحد من تداعيات الأزمات.

كما أن التحركات المصرية الخارجية تعزز من مكانة الدولة إقليميا، وتعكس قدرة القيادة السياسية على إدارة الملفات المعقدة برؤية شاملة تحقق التوازن بين المصالح الوطنية والدور العربي.

