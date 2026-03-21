برلمان

برلماني: الجولة الخليجية للرئيس السيسي تؤكد وحدة المصير العربي ورسائل حاسمة لحماية أمن المنطقة

أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت والتي شملت كلًا من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسبقتها من أيام زيارة مهمة إلى دولتي الإمارات وقطر، تعكس بوضوح الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الأشقاء العرب وتعزيز استقرار المنطقة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح أبو النصر، أن هذه الزيارات تحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، أبرزها التأكيد على وحدة المصير العربي، وأن أمن دول الخليج العربي يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وهو ما يعكس ثوابت السياسة المصرية الراسخة تجاه محيطها العربي، خاصة في أوقات الأزمات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرسائل التي أطلقها الرئيس السيسي خلال لقاءاته مع قادة دول الخليج جاءت واضحة وحاسمة، وفي مقدمتها الرفض القاطع لأي اعتداءات تستهدف الدول الشقيقة أو تمس سيادتها، والتأكيد على دعم مصر الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأضاف أبو النصر أن من أبرز الرسائل أيضًا، استمرار مصر في بذل جهود مكثفة لخفض التوترات في المنطقة، والعمل على إنهاء الصراعات القائمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويجنب المنطقة المزيد من التداعيات السلبية، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي.

كما شدد على أن تحركات الرئيس السيسي تعكس حرص مصر على تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ مفهوم الأمن الجماعي العربي، في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين مصر ودول الخليج يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه بالتأكيد على ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية المصرية، وقدرتها على إدارة الملفات الإقليمية بكفاءة واقتدار، بما يحفظ مصالح الدولة المصرية ويعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

العاصفة الترابية تشتد| أغلق النوافذ وارتدِ الكمامة.. نصائح عاجلة لتجنب المخاطر الصحية

