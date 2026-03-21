عضو مجلس النواب البحريني: زيارات الرئيس السيسي للخليج “صك الأمان”

قال أحمد صباح السلوم، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني، إن زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مملكة البحرين تأتي في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز التعاون العربي والخليجي، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تعكس دعم مصر المستمر لدول مجلس التعاون ولتعزيز القرار المشترك بين الدول العربية.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية ، أن زيارة الرئيس السيسي تؤكد دور مصر القيادي في توحيد الرأي العربي ورفع صوت القومية العربية في مختلف القضايا الإقليمية.

وأكد السلوم أن التطورات الأخيرة على الساحة الإقليمية، خصوصًا التوترات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تجعل من هذه الزيارات العربية لمصر خطوة ضرورية لتعزيز الدعم والتطمينات بين الدول العربية، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا محوريًا في توحيد مواقف الدول العربية تجاه هذه التحديات.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس شملت عددًا من دول مجلس التعاون، وهو ما يعكس أهمية التنسيق العربي على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني أن الرئيس السيسي شدد خلال زيارته على ضرورة الوقف الفوري لأي اعتداءات، مؤكدًا أن هناك حاجة لاتفاق عربي ودولي لوقف التجاوزات، وحماية المدنيين والبنى التحتية الحيوية مثل محطات تحلية المياه والمطارات ومحطات تخزين الوقود.

وقال إن هذه الأمور تعد مخالفة للمعايير الدولية والقوانين والمعاهدات الدولية، ويجب التصدي لها على كافة المستويات.

وأشار السلوم إلى أن زيارة الرئيس السيسي تعكس دعم مصر الكامل للمنطقة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها، مؤكدًا أن تعزيز التعاون العربي والإقليمي يأتي في صدارة الأولويات لمواجهة أي تهديدات، مشيدًا بدور مصر في قيادة المبادرات العربية لتأكيد وحدة الصف ودعم القضايا العربية المشتركة.