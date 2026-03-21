ترحيب شعبي ودبلوماسي واسع بزيارة الرئيس السيسي إلى السعودية.. تفاصيل

قال مراسل القاهرة الإخبارية جمال الوصيف من الرياض إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مدينة جدة في زيارة قصيرة بعد جولة خارجية شملت البحرين، حيث التقى الملك حمد بن عيسى، قبل أن ينتقل إلى المملكة العربية السعودية للقاء ولي العهد السعودي.

وأضاف الوصيف، خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة القاهرة الإخبارية ، أن الزيارة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه الشرق الأوسط ومنطقة الخليج تحديات أمنية مستمرة، خصوصًا من الجانب الإيراني، ما يجعل هذه الزيارة ذات دلالات سياسية مهمة.

وأكد مراسلنا أن هناك ترحيبًا واسعًا بهذه الزيارة على المستويين الشعبي والدبلوماسي في المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن القاهرة تؤكد من خلال هذه الزيارة دعمها المستمر لاستقرار الخليج وأمنه، ودعمها لشعوب المنطقة في مواجهة أي تهديدات خارجية.

وأوضح أن هذا الموقف المصري الراسخ يعكس التزام مصر على مدار سنوات طويلة بدعم أمن الخليج ومصالحه.

وأضاف جمال الوصيف أن لقاء الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي ناقش العديد من الملفات، وأكد الطرفان على إدانتهم للهجمات الإيرانية على المنطقة، خاصة تلك التي تستهدف المنشآت المدنية، مؤكدين على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم المساس بأمن شعوبها.

وأشار المراسل إلى أن هذه الزيارة تعتبر استكمالًا للمشاورات التي بدأها وزير الخارجية المصري مع نظرائه الخليجيين في مؤتمرات واجتماعات سابقة، مؤكدًا على أن التنسيق بين مصر ودول الخليج مستمر على أعلى المستويات لضمان أمن المنطقة واستقرارها، وكان هناك احتفاء شعبي ودبلوماسي بالزيارة.