محافظ مطروح يهنئ الأمهات المثاليات ويمنحهم رحلة عمرة

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، التهنئة للامهات المثاليات بمحافظة مطروح لحصولهن على مركز متقدم في مسابقة الأم المثالية.على مستوى الجمهورية، حيث هني سعيدة عبد المنعم عبد الخالق لحصولها على المركز الأول كأم مثالية (أسرة بديلة) على مستوى الجمهورية، و سعاد السيد عبد الحميد لحصولها على المركز الاول على مستوى محافظة مطروح.

كما حرص محافظ مطروح على الاتصال بهن هاتفيًا لتقديم التهنئة، معربًا عن تقديره الكبير لما قدمنه من نماذج مشرفة في العطاء والتضحية.

ووجّه المحافظ بمنح كلٍ منهن رحلة عمرة، تكريمًا لجهودهن وتقديرًا لدورهن الإنساني والمجتمعي، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة للنماذج الإيجابية التي تمثل قدوة مشرفة لأبناء المجتمع.